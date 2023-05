Chấm dứt hợp đồng giáo viên mầm non tát bé trai 31 cái trong bữa trưa

Một giáo viên trường mầm non ở Đồng Nai bị chấm dứt hợp đồng vì có hành vi tát vào mặt bé trai 31 cái.

Ngày 24/5, Công an phường An Bình (TP Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết, đã lập biên bản ghi nhận trường hợp một học sinh bị bạo hành.

Vụ việc xảy ra ngày 17/5 tại trường mầm non Tuổi Ngọc. Trước đó, chị Nguyễn Thị Thảo gửi đơn kiến nghị điều tra vụ con trai mình bị bạo hành, ngược đãi tại trường mầm non Tuổi Ngọc.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, ban giám hiệu trường mầm non Tuổi Ngọc phối hợp công an phường An Bình đã mời giáo viên Nguyễn Thị Bích Hường lên làm việc.

Tại cơ quan chức năng, cô Hường thừa nhận việc đánh bé H. và các bé khác trong lớp nhưng chỉ dùng tay.

Qua trích xuất camera nhà trường, trong giờ ăn trưa, cô Hường đã liên tiếp tát vào má bé H.M.H (2 tuổi, lớp nhà trẻ 1) tổng cộng 31 cái.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo trường mầm non Tuổi Ngọc đã ra quyết định xử lý kỷ luật bằng biện pháp chấm dứt hợp đồng với giáo viên Nguyễn Thị Bích Hường do có hành vi bạo hành học sinh.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.