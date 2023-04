Cô gái 21 tuổi nhỏ nhất Vĩnh Long vừa xuất viện vì bệnh, thần thái khiến tất cả ngỡ ngàng

Kim Ly kể rằng bữa trước vừa phải đi bệnh viện nằm điều trị bệnh do bị nôn ói, đau bụng.

Cô gái bé bỏng Kim Ly (21 tuổi, Vĩnh Long) với thân hình tựa đứa trẻ vài tuổi hẳn không còn xa lạ đối với người dân miền Tây. Mọi nhất cử nhất định cũng như cuộc sống xoay quanh em đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Ai cũng hồi hộp theo dõi xem cuộc đời của em có sự đổi thay tích cực hay không?

Quả thực Kim Ly càng lớn, cuộc sống của em và ngoại càng “dễ thở”, không phải nặng nề vấn đề kinh tế nhiều như xưa. “Nhờ có sự giúp đỡ của mạnh thường quân và bà con gần xa, cuộc sống của hai bà cháu tôi không còn khó khăn nhiều. Cái Ly được ăn ngon, uống ngon và mặc đồ đẹp. Nó còn có thời gian để thoả sức sống với đam mê vẽ vời.

Mấy bức tranh nó vẽ đã được rao bán và có tiền. Tôi mừng lắm, chẳng bao giờ nghĩ có một ngày đứa cháu ngoại bé bỏng bị người đời gièm pha năm nào lại “trưởng thành” và sống tích cực như vậy. Nhờ đó tôi cảm thấy được an ủi và yên lòng hơn”, bà Hà – bà ngoại, người nuôi dưỡng Kim Ly từ tâm bé tâm sự.

Bà vừa dứt lời liền cháu cô cháu bé bỏng vào trong tăm rửa cho sạch sẽ. Kim Ly thấy vậy liền chạy lại để bà bế đi tắm. Xong xuôi em vội vàng lấy thỏi son, hộp kem để trang điểm khuôn mặt cho đỡ… nhợt nhạt. “Em sợ mình xấu lắm. Vì thế cứ tắm gội xong là em phải tô son thoa phấn cho xinh gái. Nhiều người bảo em chỉ ru rú ở nhà, lại nhỏ xíu thì đẹp cho ai ngắm? Nhưng em kệ, em đẹp em ngắm thôi. Em không vì ai cả”, Kim Ly nói. Sau đó em thoăn thoắt đôi tay “vẽ” cho khuôn mặt nhỏ xinh trở nên tươi tắn và rạng ngời hơn.



Kim Ly rất sợ bản thân xấu xí nên tắm gội xong phải trang điểm ngay.

Kim Ly kể rằng bữa trước vừa phải đi bệnh viện nằm điều trị bệnh do bị nôn ói, đau bụng. Em ở đó vài ngày mới được trở về nhà và giờ đang trong giai đoạn phục hồi. “Em nằm ở viện mới thấy yêu thương ngoại hơn vì chỉ có ngoại và mẹ nuôi chăm sóc, hỏi han em. Em thấy mấy đứa nhỏ bệnh, có mẹ ruột vô chăm mà thấy tủi thân và buồn lắm.

Em nghĩ đến quá khứ bị ngã té, mẹ chẳng chăm sóc gì em. Giờ mẹ cũng vậy nên em buồn chẳng biết phải làm sao cả. Ngoại bảo mẹ không có điện thoại, lại bận công việc không vô được bệnh viện thăm em. Vậy mà em vẫn cứ tủi thân”, cô gái bé bỏng 21 tuổi bộc bạch.

Theo bà Hà, sở dĩ cháu gái bé bỏng phải nằm viện do ăn thịt heo nướng sẵn ngoài chợ. Hôm ấy bà muốn đổi bữa cho Kim Ly liền mua đồ ăn nướng sẵn ngoài chợ. Ngờ đâu em vừa ăn xong đã kêu đau bụng, sau đó có triệu chứng nôn ói khiến bà sợ hãi. Bà đã gọi người đưa em đến bệnh viện gần nhất để thăm khám xem có vấn đề gì hay không.



Cô nàng trang điểm rất thành thục.

“Nuôi nấng con bé bao năm, tôi sợ nhất là cháu bệnh phải đi bệnh viện. Vì thế khi con bé kêu đau bụng, cộng thêm nôn ói tôi liền nghĩ đến chuyện chẳng lành. Do vậy tôi đã nhờ người thân chở đi bệnh viện để bác sĩ khámm chứ để ở nhà có mệnh hệ gì thì hối hận cả đời”, bà Hà nói.

Trong lần trò chuyện này, Kim Ly lần đầu tiết lộ về em trai tên Phong (13 tuổi) – cùng cha khác mẹ. Em vui vẻ giới thiệu: “Nó là Phong, em trai của em. Nó gọi em là chị ba. Nó học đến lớp 1 là nghỉ vì mẹ em nghèo không có tiền cho đến trường. Em rất yêu thương và quan tâm nó từ lúc mới đẻ ra ấy. Em tập cho nó cách bú sữa, đút sữa và ru ngủ nữa”.

Kim Ly có 2 người em: một gái – em ruột, một trai. Trong đó người em gái đã lấy chồng và sinh con, còn Phong sống cùng mẹ và dượng. Khi mẹ ly hôn đã đón cậu bé về quê ngoại sinh sống, ở gần với căn nhà của bà Hà.

Thuở mang bầu Kim Ly, mẹ em đã bị cảm cúm nên ảnh hưởng không nhỏ đến cái thai. Ngày em chào đời, gia đình gia đình háo hức chờ đón tin vui. Lúc bác sĩ thông báo em chào đời không giống như những đứa trẻ sơ sinh khác khiến bà Hà chết điếng.

“Cháu sinh thiếu tháng nên chỉ được 800 gram thôi. Tôi nhớ như in khoảnh khắc cô y tá bảo cháu trông như cái ly uống nước rồi trao tay cho tôi bé. Tôi đã bật khóc vì thương cháu sao giống con chuột nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Tôi lại tự an ủi lành lặn như này sẽ lớn cả thôi. Tuy nhiên tất cả chỉ là hi vọng, còn thực tế phũ phàng hơn”, bà Hà tâm sự.

Kim Ly tròn 2 tháng tuổi liền bỏ bú và có những biểu hiện khác thường. Mẹ con bà Hà sợ hãi đưa cô đi khám thì được chẩn đoán mắc bệnh tim cần phải phẫu thuật. Nhưng em có hình hài chỉ như chiếc ly nên bác sĩ đã từ chối bởi không có đủ sức khỏe để đụng đến dao kéo, phải uống thuốc theo phác đồ riêng nhằm duy trì sự sống.