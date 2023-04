Công an bắt kẻ biến thái quấy rối nữ sinh quanh trường ĐH ở Hà Nội

Đối tượng thường tìm cách lại gần hoặc đuổi theo nữ sinh, thực hiện các hành vi quấy rối, buông lời khiếm nhã.

Thời gian gần đây, trên trang confession của Trường ĐH Thương mại (Hà Nội), nhiều sinh viên bày tỏ lo lắng về tình trạng một số đối tượng thường xuyên xuất hiện gần khu vực cổng trường, tiếp cận nữ sinh, thực hiện hành vi quấy rối.

Những hành động trên diễn ra bất ngờ khiến nhiều sinh viên, đặc biệt nữ sinh hoảng sợ và không kịp chống trả. Táo bạo hơn, đối tượng còn khống chế các nữ sinh và bắt chứng kiến hành vi dâm ô của mình.

Theo lời kể của nạn nhân, các đối tượng này thường di chuyển bằng xe máy, mặc áo phao, bịt kín mặt bằng khẩu trang và tìm cách che giấu biển số xe.

Đối tượng (đi xe máy) thường mặc quần áo kín, đeo khẩu trang kín mặt... Ảnh: NVCC.

Kẻ biến thái thường thăm dò, hướng đến những ai đi một mình, đặc biệt là nữ giới. Khi có người đến gần, đối tượng tiếp cận hoặc đuổi theo rồi bắt đầu thực hiện các hành động như kéo khóa quần, thủ dâm hay buông lời khiếm nhã.

Theo chia sẻ của nhiều nữ sinh, các đối tượng thường đứng ở 3-4 vị trí khác nhau, vào thời điểm sáng sớm hoặc tối muộn. Với những ai không để ý, đối tượng sẽ huýt sáo, kéo tay. Trong một vài trường hợp, kẻ biến thái rời vị trí và tiến lại gần các nữ sinh nhằm thu hút sự chú ý.

Trao đổi với VietNamNet, sáng 11/4, PGS.TS Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại - Truyền thông của Trường ĐH Thương mại, cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của sinh viên, nhà trường đã lập tức tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin.

Trường cũng phối hợp với Công an phường Mai Dịch để điều tra và xử lý vấn đề, nhằm đảm bảo an toàn cho các sinh viên. Ông Thái cho biết thêm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cũng vào cuộc điều tra sự việc.

...và che biển số xe. Ảnh: NVCC.

Liên quan đến vụ việc này, vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 1 đối tượng sinh năm 1981, là lao động tự do. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận có hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực gần cổng phụ Trường ĐH Thương mại.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Theo ông Thái, cơ quan công an sẽ tiếp tục phối hợp với nhà trường để nắm tình hình an ninh trật tự, không để sự việc tương tự diễn ra.

“Nhà trường mong sinh viên chủ động phát hiện, tố giác tội phạm. Khi gặp các trường hợp tương tự, các sinh viên cần ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, phương tiện của các kẻ xấu và trong trường hợp có thể thì sử dụng các công cụ để ghi lại, cung cấp thêm cho cơ quan công an làm tài liệu, xử lý vụ việc”, ông Thái nói.

Đại diện Trường ĐH Thương mại cũng khẳng định sự việc chỉ xảy ra bên ngoài khuôn viên trường và không có việc kẻ xấu đi lại trong khuôn viên trường như một số bình luận đưa ra. Bởi theo ông Thái, trường có lắp camera an ninh cũng như bảo vệ thường xuyên trực chốt tại 2 khu vực cổng trường.

Thanh Hùng