Đặt làm giả bằng đại học Y, chủ cơ sở nha khoa thẩm mỹ bị khởi tố

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Minh Hoàng (SN 1982), trú xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Phạm Thị Thúy Hằng (SN 1982), trú xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Dương Minh Hoàng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 29/9/2022, Sở Y tế Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở nha khoa thẩm mỹ quốc tế Trường Hải 68 có địa chỉ tại số 72, đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng do Dương Minh Hoàng và Phạm Thị Thúy Hằng làm chủ cơ sở.

Đoàn kiểm tra phát hiện trên các giấy tờ, tài liệu do Hoàng và Hằng xuất trình có nhiều dấu hiệu nghi vấn là giả nên đã yêu cầu các đối tượng giao nộp, lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, đồng thời chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng để điều tra theo thẩm quyền.

Công an huyện Hữu Lũng đã làm rõ các chứng chỉ định hướng chuyên khoa răng hàm mặt; chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của hai đối tượng và bằng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội của Dương Minh Hoàng đều là giả.

Các đối tượng đã đặt làm giả các giấy tờ với người không quen biết qua mạng xã hội với mục đích làm hồ sơ cấp giấy phép hoạt động, đối phó với lực lượng chức năng.

Mặc dù bị Thanh tra Sở Y tế Lạng Sơn yêu cầu tạm dừng hoạt động nhưng cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động, thu lợi bất chính của nhiều người đến khám, chữa bệnh.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều ra làm rõ./.