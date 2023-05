Đồng Nai: Người mẹ và con gái cầu cứu công an vì nhiều lần bị bạo hành

Người phụ nữ 44 tuổi cùng con gái 16 tuổi nhiều lần cầu cứu công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà (Đồng Nai) vì bị chồng bạo hành phải nhập viện.

Ngày 2-5, đại diện UBND phường Long Bình Tân (TP Biên Hoà) cho biết việc gia đình bà Nguyễn Thị Y. (44 tuổi) và ông Lê Anh Đ. bất hoà xảy ra từ khá lâu. Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, bà Y gọi cho công an phường tới giải quyết.

"Phía công an phường đều cử lực lượng vào can thiệp và từng lập biên bản, mời cả 2 bên lên làm việc. Lần gần đây nhất vào tháng 3 vừa qua, ông Đ. có xảy ra xô xát với con gái. Công an đã lập biên bản sự việc và chuyển vụ việc lên Công an thành phố tiếp tục làm rõ"- đại diện UBND phường Long Bình Tân thông tin.

Bà Y. tố bị chồng nhiều lần bạo hành, đánh bầm tím vùng mặt

Theo bà Nguyễn Thị Y, bà và chồng kết hôn đến nay được 20 năm, có 3 con gồm 2 gái, 1 trai. Trong thời gian dài, bà thường xuyên bị xúc phạm, chửi bới, đánh đập thâm tím cơ thể, mắt mũi bầm dập, lệch xương hàm. Có tuần bị đánh tới 3 lần, phải nhập viện.

"Tôi thường xuyên phải chịu những trận đòn, thường diễn vào giờ khuya, thậm chí 1 - 2 giờ sáng. Có lần cảnh sát 113 tới giải cứu tôi trong nhà vệ sinh và áp giải chồng tôi về đồn công an. Thế nhưng sau đó chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, chỉ được một thời gian ngắn lại tiếp tục bạo hành vợ con" - bà Y. cho hay.

Theo bà Y., không chỉ bạo hành vợ, chồng bà còn khủng bố tinh thần các con. "Gần đây, cháu gái thứ hai (16 tuổi) bị ông Đ. đấm thẳng vào mắt, máu chảy đầy mặt. Trước đó, con gái lớn (20 tuổi) đang học đại học bị cha đánh đập, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Hiện cháu phải thuê nhà trọ tại TP Thủ Đức để ở. Đứa con trai út (10 tuổi) tâm lý bị rối loạn, đêm ngủ thường xuyên khóc. Cả bốn mẹ con tôi sống trong sợ hãi, hoảng loạn tinh thần. Lo cho sự an toàn của các con nên tôi đã thuê nhà trọ để 3 mẹ con sống", bà Y. đau đớn chia sẻ.

Trong khi đó, chồng bà Y. thừa nhận gia đình ông có lục đục nhưng không phải thường xuyên. Chuyện xô xát cũng có vài lần nhưng đã qua lâu rồi.

Theo ông Đ. lần gần đây nhất là giữa ông với cô con gái thứ 2 có tranh luận về việc ngủ của đứa con trai, sau đó thì có sự giằng co. Ông lỡ tay va trúng mắt kính của cháu, mắt kính bể làm mắt cháu bị chảy máu. "Việc này tôi cũng đã trình báo với công an phường rồi, sự việc chỉ có thế" - ông Đ nói.