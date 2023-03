Hailey Bieber cầu cứu vì bị dọa giết

Selena Gomez vừa lên tiếng yêu cầu fan chấm dứt hành vi chửi bới và đe dọa vợ của Justin Bieber. Cô cho rằng nữ người mẫu không xứng đáng bị nhận điều tiêu cực như vậy.

Hailey Bieber phải cầu cứu Selena. Ảnh: Independent.

Ngày 24/3, nữ ca sĩ Selena Gomez đã đăng dòng story trên Instagram với nội dung bảo vệ Hailey Bieber. Cô cho biết bà xã Justin Bieber đang bị một bộ phận khán giả quá khích đe dọa tính mạng.

“Hailey Bieber vừa mới liên hệ và kể cho tôi biết rằng cô ấy đang nhận được rất nhiều lời lẽ công kích cực kỳ tiêu cực, thậm chí là bị dọa giết. Đây là những hành động mà tôi kịch liệt lên án. Không ai xứng đáng phải chịu đựng những sự thù hằn hay bắt nạt như vậy cả. Cá nhân tôi luôn đấu tranh vì điều tốt và thực lòng mong rằng những hành vi xấu xí như vậy sẽ chấm dứt”, Selena viết.

Theo Pagesix, Hailey Bieber bị fan của Selena gửi tin nhắn đe dọa kể từ khi mối quan hệ của họ vướng phải lùm xùm vào tháng trước. Người mẫu 27 tuổi khiến fan Selena hậm hực vì được cho là hùa với Kylie Jenner giễu cợt cô. Cụ thể, khi Selena chia sẻ việc lạm dụng kỹ thuật chải lông mày ngược gây ra hiệu ứng kém xinh, Kylie đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc gọi video khoe đôi lông mày với Hailey, kèm phát ngôn bị cho là đả kích giọng ca Lose You To Love Me.

Story của Selena trên Instagram. Ảnh: Instagram.

Ngay sau đó, khoảnh khắc Hailey giễu cợt Taylor Swift trong chương trình Drop the Mic cách đây nhiều năm cũng bị đào lại, đăng lên mạng. Cộng đồng fan Selena lại càng có thêm cớ để tràn vào tài khoản mạng xã hội của Hailey để chửi bới.

Để tránh thổi phồng sự việc, Selena phải xin cộng đồng fan dành thời gian cho việc khác thay vì thi nhau công kích trên mạng. Cô cũng lên tiếng khẳng định không có mâu thuẫn nào thực sự xảy ra, nên mong muốn mọi người dừng lại trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa.