Dự báo thời gian mưa to dồn dập ở miền Bắc

Sau một đợt nắng nóng gay gắt, miền Bắc sắp đối mặt với một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết miền Bắc chuyển mưa từ đêm 10.8. Ảnh: Tô Thế

Miền Bắc và miền Trung đã trải qua nhiều hình thái thời tiết từ cuối tháng 7 đến nay. Những thay đổi thời tiết trong thời gian tới được người dân quan tâm đón đợi.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã phân tích sâu hơn về vấn đề này.

Thưa ông, sau khi chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 7, miền Bắc và miền Trung lại chuyển sang trạng thái nắng nóng diện rộng. Ông có thể cho biết nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng hiện nay?

- Ngay từ đầu tháng 8, nắng nóng bắt đầu xảy ra diện rộng trên khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Sang ngày 3.8, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và kéo dài cho đến hiện nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36 - 38 độ C, một số nơi trên 38 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38,6 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình) 39 độ C; Tuy Hoà (Phú Yên) 38,9 độ C...

Nguyên nhân được xác định là do tác động của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn.

Chúng tôi nhận định ngày 10.8 Bắc Bộ có nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C. Từ ngày 11.8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên trong ngày 10.8 cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ khoảng ngày 12 - 13.8, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng dịu dần.

Thưa ông, như ông thông tin thì từ ngày 11.8 nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kết thúc. Vậy sau đợt nắng nóng này mưa lớn có quay lại hay không?

- Trên các sản phẩm dự báo thu nhận được được đến thời điểm này cho thấy từ đêm 10.8 trên khu vực vùng núi phía bắc thuộc Bắc Bộ xuất hiện một vùng hội tụ gió tây nam nên khả năng cao từ thời gian này mưa vừa, mưa to và dông diện rộng cũng bắt đầu xuất hiện trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ ở một vài nơi có mưa rất to.

Ông Vũ Anh Tuấn nhận định thời điểm miền Bắc mưa lớn.

Từ đêm 12.8, vùng mưa vừa, mưa to có khả năng lan rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ.

Mưa lớn xảy ra sau một giai đoạn nắng nóng gay gắt sẽ tiềm ẩn những loại hình thiên tai nguy hiểm nào và ông có lưu ý gì đến người dân về đợt mưa lớn sắp tới?

- Lưu ý của chúng tôi về đợt mưa lớn tập trung trong những điểm sau. Về thời gian mưa thường sẽ xảy ra vào chiều tối và đêm. Như vậy công tác ứng phó cũng sẽ khó khăn hơn so với ban ngày.

Hơn nữa, do có ảnh hưởng của hội tụ gió tây nam từ tầng thấp lên tầng cao nên mưa to thường xảy ra trên những khu vực hẹp (ở không gian cấp tỉnh) với cường độ mưa rất lớn và xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở nhiều nơi, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi.

Trân trọng cảm ơn ông!