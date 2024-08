Giá heo hơi ngày 17/8/2024: Đứng yên giữa bối cảnh dịch bệnh gia tăng

Hôm nay, giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ nguyên trong bối cảnh dịch bệnh đang gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2023.

Giá heo hơi tại các khu vực

Miền Bắc: Giá heo hơi dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Lào Cai và Ninh Bình có mức giá thấp nhất là 64.000 đồng/kg. Hiện nay, khu vực miền Bắc vẫn giữ vị trí có mặt bằng giá heo hơi cao nhất cả nước.

Miền Trung và Tây Nguyên: Giá heo hơi duy trì ở mức 62.000 - 64.000 đồng/kg, với một số tỉnh như Quảng Trị, Bình Định và Đắk Lắk có mức giá thấp nhất là 61.000 đồng/kg.

Miền Nam: Tại Cà Mau, giá heo hơi đạt mức cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Vĩnh Long ghi nhận mức thấp nhất là 61.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân trên cả nước hiện là 63.200 đồng/kg. Mức giá này duy trì ở mức cao, khiến nhiều người chăn nuôi tiếp tục tái đàn, đẩy giá con giống lên cao. Cụ thể, tại miền Bắc, giá heo giống đã tăng thêm 50.000 đồng lên 1,83 triệu đồng/con. Ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, giá heo giống tăng 20.000 đồng, lần lượt đạt 1,63 triệu đồng/con và 1,55 triệu đồng/con. Miền Trung duy trì giá heo giống ở mức 1,57 triệu đồng/con.

Thị trường tiêu thụ chậm

Tại TP.HCM, thị trường tiêu thụ thịt heo vẫn chậm lại. Giá một số sản phẩm phổ biến như ba rọi là 135.000 đồng/kg, sườn non 163.000 đồng/kg, sườn già 108.000 đồng/kg, nạc vai 101.000 đồng/kg và nạc đùi 107.000 đồng/kg.

Tình hình dịch bệnh

Theo Cục Thú y, từ đầu năm đến ngày 12/8/2024, dịch tả heo châu Phi đã bùng phát tại 46 tỉnh, thành phố với 863 ổ dịch, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Số lượng heo bị tiêu hủy đã lên tới hơn 57.000 con, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính là do thời tiết bất lợi, làm giảm sức đề kháng của đàn heo, dẫn đến dịch bệnh lan rộng.

Tình hình giá heo hơi đang cho thấy sự bất động trong khi dịch bệnh tiếp tục gây áp lực nặng nề lên ngành chăn nuôi.