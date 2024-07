Giá rau củ tại các chợ giảm nhanh

Những đợt mưa kéo dài thường khiến giá rau củ tại các chợ tăng cao do nguồn cung giảm, nhưng hiện tại thị trường diễn biến ngược lại.

Ghi nhận tại chợ Nhật Tảo (quận 10, TPHCM), giá nhiều loại rau đang rẻ hơn từ 20-50% so với cách đây 1 tháng. Các loại rau ăn lá như cải bẹ xanh, cải ngọt, mồng tơi, cải thìa, rau muống, rau dền… hiện dao động từ 18.000 - 22.000 đồng/kg. Các loại rau củ như mướp, khổ qua, bầu, bí đao… dao động từ 15.000 - 17.000 đồng/kg.

Bà Hai Cưng, tiểu thương chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TPHCM) cho biết, thường khi mưa bão từ 3 - 5 ngày, rau hay bị dập, úng, nhất là các loại rau ăn lá, khiến giá tăng cao. Nhưng hiện giá rau Hội An vẫn ổn định. Theo bà, nguyên nhân là do sức mua của người dân vẫn giảm hơn 50%, nguồn cung dư thừa nên các nhà vườn không tăng giá.

Ông Hoàng Thanh Hải - Giám đốc HTX Rau an toàn Hải Nông - thông tin, dù trời mưa bão nhưng do mưa không dai dẳng nên cây sinh trưởng khá tốt, nguồn cung dồi dào nên giá rau HTX cung ứng cho các siêu thị và chợ đầu mối đang rẻ hơn 20% so với trước. Hiện giá cải bẹ xanh, cải ngọt, cải thìa, mồng tơi, rau muống, rau dền từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, các loại rau củ như bầu, bí, mướp, khổ qua 10.000 - 12.000 đồng/kg.

Còn theo ông Lê Văn Giấy - Giám đốc HTX Rau an toàn Mười Hai - cách đây 2 - 3 tháng, thời tiết nắng nóng kéo dài, thiếu nước trồng rau, nguồn cung ít nên rau tăng giá khoảng 50%. Sau khi mưa, người dân ồ ạt trồng rau khiến cung vượt cầu, do đó giá rau đang rẻ hơn 60-70% so với trước. Như cải xanh, cải ngọt, cải ngồng, cải thìa, rau muống, mồng tơi… chỉ còn 4.000 - 5.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg. Các loại rau thơm như hành, ngò, húng lủi, húng cây… giảm khoảng 40%, hiện giá tại ruộng dao động khoảng 25.000 đồng/kg.

Đại diện chợ đầu mối nông sản Hóc Môn thông tin thêm, so với hồi đầu tháng 7/2024, nhiều loại rau về chợ đã giảm giá, có nhiều loại giảm gần phân nửa. Như cải bó xôi giảm 3.000 đồng/kg, còn 30.000 đồng/kg; xà lách gai giảm 15.000 đồng/kg, còn 20.000 đồng/kg; xà lách xoong giảm 20.000 đồng/bịch, còn 50.000 đồng/bịch; đậu Hà Lan giảm 15.000 đồng/kg còn 50.000 đồng/kg; nấm rơm giảm 5.000 đồng/kg, còn 55.000 đồng/kg. Các loại bắp cải, cà chua, cà rốt, đậu que, bí đỏ, bầu… giảm 3.000 đồng/kg.

Do nguồn cung dồi dào nên sản lượng rau củ về chợ cũng tăng từ 1.475 tấn/đêm (hồi đầu tháng 7/2024) lên 1.536 tấn/đêm.