Giá vàng hôm nay 10/1/2025: Tăng 3 ngày liên tiếp

Giá vàng hôm nay 10/1/2025, giá vàng quốc tế vọt lên gần 2.760 USD/ounce. Trong nước, vàng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục đà tăng, thêm 1 triệu đồng/lượng sau 3 ngày liên tiếp leo thang.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/1/2025

Sáng nay, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục ổn định, ít biến động so với phiên trước.

Mở cửa giao dịch, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,5 - 85,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối phiên hôm qua.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng duy trì giá vàng nhẫn 9999 ở mức cũ, giao dịch quanh mức 84,8 - 86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 84.500.000 0 85.800.000 0 Doji 84.800.000 0 86.000.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 10/1

Vào sáng ngày 10/1, giá vàng 9999 của SJC vẫn được giữ nguyên so với kết phiên trước, niêm yết ở mức 84,5 - 86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, lúc 8h28', Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng 9999, và lúc 8h33', Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá như sau:

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng Tăng/giảm SJC TP.HCM 84.500.000 0 86.000.000 0 Doji Hà Nội 84.500.000 0 86.000.000 0 Doji TP.HCM 84.500.000 0 86.000.000 0

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 10/1

Sáng 10/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.341 đồng/USD, tăng nhẹ 3 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, USD được niêm yết phổ biến ở mức 25.168 đồng/USD (mua vào) và 25.558 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng hôm nay 10/1/2025: Vàng SJC và nhẫn trơn tăng 3 ngày liên tiếp (Ảnh: Sưu tầm)

Giá vàng thế giới hôm nay 10/1/2025

Lúc 8h31 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 2.673,4 USD/ounce, tăng 1,4 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York cũng nhích lên 2.695 USD/ounce.

Tính theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới quy đổi sáng nay đạt hơn 83,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 2,8 triệu đồng/lượng.

Trước đó, lúc 21h ngày 9/1 (giờ Việt Nam), giá vàng trên sàn Kitco giao dịch ở mức 2.672 USD/ounce, tăng 0,52% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai trên sàn Comex New York đạt 2.690,5 USD/ounce.

Thị trường tài chính Anh gặp áp lực do lo ngại về thâm hụt ngân sách, khiến đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp nhất hơn một năm so với USD. Căng thẳng này đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng đi lên.

Thêm vào đó, báo cáo thị trường việc làm Mỹ tháng 12/2024 cho thấy chỉ 122.000 việc làm mới được tạo ra trong khu vực tư nhân, thấp hơn dự báo 140.000. Điều này làm giảm áp lực tăng lãi suất từ Fed, tạo đà tích cực cho vàng.

Theo Bart Melek, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa tại TD Securities, thị trường lao động yếu khiến nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ hạ nhiệt tốc độ tăng lãi suất trong năm nay, hỗ trợ giá vàng.

Dự báo giá vàng

Goldman Sachs dự đoán giá vàng có thể đạt 2.910 USD/ounce vào cuối năm 2025, với mục tiêu 3.000 USD/ounce được lùi tới giữa năm 2026. Dòng vốn ETF suy giảm sau cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái đã khiến đà tăng của vàng đầu năm chậm lại.

Dmitry Puchkarev, chuyên gia từ BCS World of Investments, cũng nhận định giá vàng năm 2025 sẽ dao động từ 2.600-2.900 USD/ounce.

Chốt phiên 9/1, vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết ở mức 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC duy trì ở mức 84,5-85,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tương tự, Doji giữ giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 84,8-86 triệu đồng/lượng (mua - bán).