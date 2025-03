Giá vàng hôm nay 31/3/2025: Vàng trong nước và thế giới tăng liên tục

Giá vàng hôm nay 31/3/2025: Giá vàng trong nước và quốc tế đồng loạt tăng không ngừng, tái lập đỉnh giá cao nhất mọi thời đại. Dự báo giá vàng trên thị trường quốc tế vẫn tiếp tục tăng trưởng từ nay đến cuối năm 2025.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/3/2025

Khảo sát vào lúc 4h30 ngày 31/3/2025, giá vàng trong nước ghi nhận sự ổn định ở mức giá cao, với giá vàng nhẫn tiệm cận ngưỡng 101 triệu đồng/lượng. Tại thời điểm này:

Giá vàng miếng SJC, do Tập đoàn DOJI niêm yết, đang dao động trong khoảng 98,4-100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không có biến động so với ngày hôm trước.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC cũng đưa ra mức giá tương tự, không có sự thay đổi đáng kể so với ngày hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng được niêm yết ở mức 98,4-99,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm trước, giá vàng có sự điều chỉnh nhỏ, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều ghi nhận giá vàng SJC trong khoảng 98,4-100,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không có sự biến động so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Bảo Tín Minh Châu đều không có sự thay đổi đáng kể, với mức giá lần lượt là 98,4-100,7 triệu đồng/lượng và 98,9-100,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 31/3/2025: Giá vàng sắp 'có biến' (Ảnh: Sưu tầm)

Bảng giá vàng mới nhất hôm nay 31/3/2025

Giá vàng hôm nay Ngày 31/3/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 98,4 100,7 - - Tập đoàn DOJI 98,4 100,7 - - Mi Hồng 98,4 99,8 -100 +100 PNJ 98,4 100,7 - - Vietinbank Gold 100,7 - Bảo Tín Minh Châu 98,5 100,7 - - Phú Quý 98,4 100,7 - -

1. DOJI - Cập nhật: 31/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 98,400 100,700 AVPL/SJC HCM 98,400 100,700 AVPL/SJC ĐN 98,400 100,700 Nguyên liệu 9999 - HN 98,400 99,800 Nguyên liệu 999 - HN 98,300 99,700

2. PNJ - Cập nhật: 31/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 98.400 100.700 TPHCM - SJC 98.400 100.700 Hà Nội - PNJ 98.400 100.700 Hà Nội - SJC 98.400 100.700 Đà Nẵng - PNJ 98.400 100.700 Đà Nẵng - SJC 98.400 100.700 Miền Tây - PNJ 98.400 100.700 Miền Tây - SJC 98.400 100.700 Giá vàng nữ trang - PNJ 98.400 100.700 Giá vàng nữ trang - SJC 98.400 100.700 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 98.400 Giá vàng nữ trang - SJC 98.400 100.700 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 98.400 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 98.100 100.600 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 98.000 100.500 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 97.190 99.690 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 89.750 92.250 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 73.100 75.600 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 66.060 68.560 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 63.040 65.540 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 59.020 61.520 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 56.500 59.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.500 42.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.380 37.880 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.850 33.350

3. SJC - Cập nhật: 31/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 98,400 100,700 Vàng SJC 5 chỉ 98,400 100,720 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 98,400 100,730 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 98,200 100,400 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 98,200 100,500 Nữ trang 99,99% 98,200 100,100 Nữ trang 99% 96,109 99,109 Nữ trang 68% 65,225 68,225 Nữ trang 41,7% 38,896 41,896

Giá vàng thế giới hôm nay 31/3/2025

Theo Kitco, vào lúc 4h30 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay duy trì ở mức 3.083,39 USD/ounce, không đổi so với phiên trước nhưng đã tăng 59,13 USD/ounce so với cùng thời điểm tuần trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá thị trường tự do (25.960 VND/USD), giá vàng thế giới hiện vào khoảng 97,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn vàng quốc tế khoảng 3,14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng toàn cầu tiếp tục giữ vững đà tăng mạnh trong bối cảnh nhiều yếu tố hỗ trợ xuất hiện. Hiện tại, vàng được dự báo có thể vượt 3.100 USD/ounce ngay trong tuần này. Chỉ tính riêng tháng 3, giá vàng đã tăng 8%, còn trong quý I/2025, mức tăng có thể lên đến 17%.

Theo Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, mặc dù giá vàng đã tăng đáng kể từ đầu năm, nhưng vẫn còn dư địa để tiếp tục bứt phá. Ông cho rằng những yếu tố tiêu cực đã phần lớn được thị trường phản ánh, do đó khả năng giảm mạnh là không cao. Tuy nhiên, các yếu tố bất ổn như căng thẳng thương mại vẫn có thể khiến giá vàng tiếp tục đi lên sau những nhịp điều chỉnh.

David Morrison, chuyên gia tại Trade Nation, lại có cái nhìn thận trọng hơn. Ông cảnh báo rằng vàng hiện đang nằm trong vùng quá mua, dù vẫn thấp hơn mức đỉnh cách đây 6 tuần. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng với rủi ro điều chỉnh, dù Xu hướng tăng tổng thể vẫn rất mạnh.

Trong khi đó, Tom Bruce, chiến lược gia tại Tanglewood Total Wealth Management, khẳng định vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn hấp dẫn, ngay cả khi giá đã lên cao. Ông cho rằng những bất ổn kinh tế và địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, khiến các đợt điều chỉnh chỉ mang tính ngắn hạn trước khi xu hướng tăng trở lại.

Một số chuyên gia cho rằng 3.100 USD/ounce sẽ là mức giá quan trọng quyết định hướng đi của vàng trong thời gian tới:

- James Stanley (Forex.com) cho rằng dù xu hướng tăng còn mạnh, nhưng nếu vàng chạm 3.100 USD, áp lực điều chỉnh có thể xuất hiện.

- Fawad Razaqzada (StoneX Group) nhận định, nếu vàng không giữ được mức hỗ trợ 3.066 USD hoặc tụt xuống dưới 3.000 USD, có thể xảy ra một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy tăng trưởng chậm lại, tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn của vàng. Báo cáo việc làm vào tuần tới được dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường, vì bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào của thị trường lao động đều có thể thúc đẩy nhu cầu mua vàng.

Bên cạnh đó, từ ngày 2/4, Mỹ sẽ chính thức áp thuế thương mại toàn cầu, một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá vàng. Các chuyên gia tại TD Securities cảnh báo rằng phản ứng của thị trường đối với chính sách thuế mới sẽ là một ẩn số quan trọng.

Dự báo giá vàng: Hướng đến 3.400 USD vào mùa hè?

Theo Alex Kuptsikevich, chuyên gia cấp cao tại FxPro, dù giá vàng đã đạt mức cao chưa từng thấy, nhưng vẫn có thể tăng thêm. Ông nhận định căng thẳng thương mại gia tăng cùng với sự suy yếu của đồng USD sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Kuptsikevich dự đoán vàng có thể chạm 3.180 USD trong vài tuần tới và có khả năng hướng đến 3.400 USD vào cuối mùa hè.

Các chuyên gia tại CPM Group cũng đồng quan điểm, khuyến nghị nhà đầu tư giữ vị thế mua, với mục tiêu ban đầu là 3.200 USD/ounce. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng một đợt điều chỉnh có thể diễn ra vào giữa tháng 4, khi giá có thể lùi về 3.090 USD hoặc 3.040 USD trước khi tiếp tục tăng.

Jim Wyckoff (Kitco) dự đoán rằng vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn và các yếu tố kỹ thuật.

Trong khảo sát mới nhất của Kitco News:

75% chuyên gia (15/20 người) tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

5% (1 người) dự đoán giá sẽ giảm.

20% còn lại cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Khảo sát với nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy xu hướng lạc quan:

64% tin rằng vàng sẽ tăng giá.

19% dự báo giá giảm.

17% dự đoán giá vàng sẽ ổn định.

Nhìn chung, thị trường vàng đang trong giai đoạn đầy sôi động với triển vọng tăng giá vẫn rất tích cực. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục kiểm tra ngưỡng 3.100 USD/ounce, và nếu vượt qua thành công, có thể mở ra con đường tiến đến 3.200 - 3.400 USD trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần thận trọng trước khả năng điều chỉnh ngắn hạn vào giữa tháng 4.