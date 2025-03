Giá vàng hôm nay 30/3/2025: Vàng nhẫn tăng cao không tưởng

UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) về triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2025-2030. Buổi lễ có sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Thượng tá Đặng Ngọc Tín, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL).

