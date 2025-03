Giá vàng hôm nay 7/3/2025: Vàng SJC và nhẫn trơn tiếp tục đu đỉnh

Giá vàng hôm nay 7/3/2025 trên thị trường thế giới lao dốc do chịu áp lực chốt lời bởi rủi ro đáp trả thuế quan của các nước lớn. Trái ngược với bất ổn giá quốc tế, nhẫn trơn và miếng SJC tiếp tục đu đỉnh.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/3/2025

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay không có nhiều biến động nhưng vẫn duy trì ở mức kỷ lục 93 triệu đồng/lượng (giá bán).

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mở cửa phiên giao dịch với mức niêm yết cho vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở khoảng 90,7-92,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với mức giá chốt phiên trước đó.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng duy trì mức giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở 91,4-93 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với ngày hôm qua.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 90.700.000 0 92.600.000 0 Doji 91.400.000 0 93.000.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 7/3

Mở cửa phiên giao dịch ngày 7/3, giá vàng 9999 của SJC vẫn ổn định so với phiên trước, duy trì ở mức 90,7-92,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo cập nhật lúc 8h38 từ Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và cuối ngày 6/3 từ Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, giá vàng 9999 tiếp tục giữ vững mức cao.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 90.700.000 0 92.700.000 0 Doji Hà Nội 90.700.000 0 92.700.000 0 Doji TP.HCM 90.700.000 0 92.700.000 0

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 7/3

Giá vàng hôm nay 7/3/2025: Thế giới lao dốc, nhẫn trơn và vàng SJC đu đỉnh (Ảnh: Sưu tầm)

Tỷ giá trung tâm ngày 7/3 do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.730 đồng/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá USD sáng nay được niêm yết phổ biến ở mức 25.290 đồng/USD (mua vào) và 25.680 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay 7/3/2025

Vào lúc 8h29 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 2.903,3 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với đêm qua. Hợp đồng vàng giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York đang được giao dịch ở mức 2.910 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng, giá vàng thế giới hiện ở mức hơn 90,7 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước. Trên sàn Kitco, vào lúc 21h ngày 6/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức 2.909,3 USD/ounce, giảm 0,4% so với đầu phiên. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 2.940,5 USD/ounce.

Bước vào phiên giao dịch ngày 6/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm mạnh do áp lực chốt lời. Các chuyên gia phân tích nhận định, tâm lý né tránh rủi ro của nhà đầu tư đang gia tăng khi thị trường lo ngại về một cuộc chiến thuế quan leo thang giữa các nền kinh tế lớn, có thể kéo theo nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Sự kiện Mỹ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, đồng thời tăng gấp đôi thuế suất với hàng hóa Trung Quốc lên 20%, đã tạo ra những lo ngại lớn trên thị trường. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng thêm các mức thuế mới từ ngày 2/4, bao gồm các biện pháp thuế quan và phi thuế quan nhằm điều chỉnh lại cán cân thương mại vốn bị mất cân đối trong nhiều năm.

Những diễn biến này đã khiến giá vàng – một tài sản trú ẩn an toàn – lập kỷ lục tăng giá tới 11 lần trong năm nay, đạt đỉnh 2.956,15 USD/ounce vào ngày 24/2 và ghi nhận mức tăng tổng cộng 11% kể từ đầu năm 2025.

Hiện tại, thị trường vẫn đang hướng sự chú ý đến dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến được công bố vào cuối tuần, để tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao của Zaner Metals, nhu cầu vàng đang chững lại khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm sắp tới.

Dự báo giá vàng

Theo chuyên gia phân tích độc lập Ross Norman, tình hình kinh tế bất ổn tiếp tục là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá vàng. Ông dự đoán kim loại quý này vẫn có tiềm năng tăng giá, đặc biệt khi đang trong giai đoạn củng cố sau đợt tăng mạnh gần đây. Mục tiêu tiếp theo mà vàng hướng đến có thể chạm mốc 3.000 USD/ounce.

Nhiều dự báo cho thấy, nếu đồng USD tiếp tục suy yếu, giá vàng thế giới có thể dao động trong khoảng 2.880-2.920 USD/ounce. Trong trường hợp căng thẳng địa chính trị leo thang, vàng có thể tăng vọt lên mức 2.950 USD/ounce.

Ngược lại, nếu đồng USD phục hồi hoặc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu tăng lãi suất, giá vàng có khả năng giảm về vùng 2.850-2.860 USD/ounce.

Một số nhà phân tích nhận định vàng đang gặp thách thức, đặc biệt là ở châu Âu. Khi các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng, giới đầu tư có Xu hướng rót vốn vào thị trường chứng khoán thay vì vàng.

Trong khi đó, theo dự báo từ tập đoàn tài chính Heraeus, xu hướng tăng giá của vàng có thể tiếp tục nếu nhu cầu mua vào để trú ẩn an toàn từ các nhà đầu tư và người dân vẫn duy trì ổn định.