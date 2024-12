Giá xăng dầu hôm nay 20/12/2024: Đồng loạt bật tăng

Giá xăng dầu hôm nay 20/12/2024: Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h ngày 19/12, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá dầu thế giới

Giá dầu thô WTI hiện ghi nhận ở mức 69,46 USD/thùng, giảm nhẹ 0,02 USD, tương ứng với mức giảm 0,03%. Trước đó, phiên giao dịch trước khép lại với giá 69,48 USD/thùng, và mức giá mở cửa trong ngày hôm nay được ghi nhận là 69,50 USD/thùng.

Trong khi đó, dầu Brent được giao dịch ở mức 72,85 USD/thùng, giảm 0,02 USD/thùng, tương ứng 0,03%. Phiên giao dịch trước đó kết thúc với giá 72,87 USD/thùng, còn giá mở cửa ngày hôm nay là 73,00 USD/thùng.

Theo ý kiến từ các chuyên gia, giá dầu trên thị trường quốc tế đang biến động khó lường, nguyên nhân chính là do OPEC+ tiếp tục gia hạn chính sách cắt giảm sản lượng đến hết quý I năm 2025.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể của thị trường dầu trong năm tới không mấy lạc quan. Sự gia tăng nguồn cung từ các nước ngoài OPEC và nhóm OPEC+ đang tạo áp lực lớn, trong khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu có dấu hiệu giảm tốc, đặc biệt là tại Trung Quốc – một trong những quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều ngày 19/12, liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã đưa ra thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Thay đổi này bắt đầu có hiệu lực từ 15 giờ cùng ngày.

Theo quyết định mới, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 380 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng 410 đồng/lít. Sau điều chỉnh, mức giá tối đa của xăng E5 RON 92 là 20.240 đồng/lít, còn xăng RON 95 đạt 21.000 đồng/lít.

Đồng thời, giá dầu các loại cũng tăng trong đợt điều hành này. Cụ thể, dầu diesel tăng thêm 480 đồng/lít, lên mức 18.730 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 400 đồng/lít, đạt 18.960 đồng/lít, còn dầu mazut tăng 330 đồng/kg, lên 15.900 đồng/kg. Trong kỳ điều chỉnh này, liên Bộ tiếp tục không thực hiện trích lập hay chi từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Với xăng RON 95, đây là lần tăng thứ hai liên tiếp sau một lần giảm. Hiện tại, giá loại xăng này vẫn đang ở mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua, tương đương với thời điểm tháng 7/2021.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 25 lần tăng và 25 lần giảm, trong khi dầu có 22 lần tăng và 28 lần giảm. Liên Bộ duy trì không sử dụng Quỹ bình ổn giá trong các kỳ điều hành gần đây. Đến cuối quý II, số dư quỹ này còn hơn 6.000 tỷ đồng, giảm khoảng 600 tỷ đồng so với cuối năm 2023, theo báo cáo của Bộ Tài chính.

Nhà điều hành cho biết, những biến động về giá nhiên liệu trong tuần qua xuất phát từ nhiều yếu tố như các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu đối với Nga, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Những yếu tố này đã khiến giá các mặt hàng xăng dầu biến động mạnh. Trung bình 7 ngày qua, giá xăng RON 95 tăng 2,5-2,6%, dầu tăng 2,6-3,1%. Hiện tại, giá mỗi thùng xăng RON 95 đạt 86,2 USD, dầu diesel là 89,6 USD, còn giá dầu mazut đạt 446,5 USD mỗi tấn.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận số dư dương lớn do không được sử dụng trong nhiều kỳ điều hành gần đây. Tính đến cuối quý II, số dư quỹ đạt 6.061 tỷ đồng, giảm nhẹ 18 tỷ đồng so với quý trước và là quý giảm thứ năm liên tiếp. So với cuối năm 2023, số dư quỹ đã giảm gần 600 tỷ đồng.

Trong 11 tháng qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hai cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để đánh giá tình hình và tháo gỡ khó khăn. Ngoài ra, Bộ cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong các dịp lễ, Tết và những thời điểm đặc biệt như trước và sau cơn bão số 3. Các doanh nghiệp được yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định kinh doanh, duy trì hệ thống và báo cáo định kỳ về Quỹ bình ổn giá xăng dầu.