Giữa drama bị chê xấu tính, Lệ Quyên tuyên bố 'khinh đậm sâu'

Mặc kệ 'bão drama' Lệ Quyên thoải mái hẹn hò cùng bạn bè, tương tác với khán giả trên mạng xã hội.

Lệ Quyên là nhân vật được nhắc đến nhiều suốt mấy ngày qua trong drama bị chê xấu tính.

Mới đây, trên trang cá nhân Lệ Quyên đăng tải hình ảnh cực sang chảnh khi phủ trên mình toàn đồ hiệu. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn đính kèm dòng chú thích đầy ẩn ý thâm thúy.

Cô viết: "Nếu chỉ vì sự happy và xinh đẹp của em làm ai đó không vui thì em đành xin lỗi vậy. Đây là nghĩa vụ em làm đẹp cho mình và cho cuộc đời, cho khán giả yêu thương của em. À em dốt toán lắm nhưng mà công thức này em tính chuẩn luôn. Cả nhà xem có đúng không nha. Không quen biết + không liên quan + không động chạm + bị nói xấu. Kết quả = khinh đậm sâu".

Dòng chia sẻ trên của giọng ca Nếu em được lựa chọn đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, là chủ đề khiến dân tình bàn luận sôi nổi. Phía dưới bài viết, khán giả để lại bình luận như:

- Cứ xinh đẹp và hát hay! Cứ yêu đời để trẻ trung.

- Đỉnh cao của sự khinh bỉ là không hơn thua với thói ghen ăn tức ở.

- Thích cá tính của em lắm, hãy vui vẻ và xinh đẹp thêm thật hạnh phúc đó là câu trả lời em nhé.

- Một giây một khắc quý báu không nên lãng phí vì mấy lời đàm tiếu bên ngoài.

Lệ Quyên đăng tải hình ảnh cực sang chảnh khi phủ trên mình toàn đồ hiệu.

Vừa qua, trên Facebook của một Makeup Artists đã up hình khoe ảnh make up mới của Lệ Quyên. Ngay dưới bình luận, Hùng Vanngo để lại bình luận không ngại nhắc thẳng tên Lệ Quyên. Anh viết: "Con người tính xấu như vậy, không có make up nào che nổi đâu em ơi".