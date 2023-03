Triệt xóa 10 điểm bán lẻ ma túy tại huyện Diễn Châu, Nghệ An

Theo đó, thực hiện kế hoạch nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2023, Công an huyện Diễn Châu đã tập trung rà soát tại 6 địa bàn cấp xã được lựa chọn để xây dựng “Xã sạch về ma túy” gồm Diễn Đoài, Diễn Phú, Diễn Lộc, Diễn Quảng, Diễn Vạn và Diễn Phong để tập trung đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một số đối tượng ở các xã trên thường xuyên cung cấp ma túy cho người nghiện ở trong và ngoài xã sử dụng trái phép, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đây là các đối tượng đã có tiền án liên quan đến ma túy. Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/3, Công an huyện Diễn Châu đã huy động 65 cán bộ, chiến sĩ với 13 tổ công tác đồng loạt bắt 13 vụ với 13 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, qua đó triệt xóa 10 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện. Tang vật thu giữ gồm 3.502 viên ma túy tổng hợp, 34,5 gam heroin.