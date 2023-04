Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên 23 tuổi sát hại gái bán dâm trong nhà nghỉ

Cho rằng gái bán dâm đòi tiền “mây mưa” không đúng như thỏa thuận, còn Hà Văn Vụ khi đó chỉ còn 40.000 đồng trong túi nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hà Văn Vụ (SN 2001, quê quán Thanh Hoá) về hành vi Giết người.

Thông tin từ cơ quan công an cung cấp, bị can Hà Văn Vụ tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có vợ và 2 con.

Bị can Hà Văn Vụ.

Kinh tế eo hẹp, trong khi nhà lại đông miệng ăn, Vụ bàn với vợ ra Hà Nội tìm việc làm mong sẽ có “đồng ra, đồng vào” gửi về cho vợ nuôi con.

Trái ngược với suy nghĩ giản đơn của Vụ; mặc dù cuộc sống ngoài thành thị sầm uất, náo nhiệt, nhưng với trình độ của Vụ để kiếm được một công việc có thu nhập tốt thì không phải chuyện đơn giản.

Chán trường, Vụ nảy sinh ý định lên mạng Internet tìm gái bán dâm để “giải khuây”.

Ngay tối 6/3, Vụ lên mạng và không khó khăn gì cho một cuộc “ngã giá” với gái “bán hoa”. Đối tác của Vụ lần này là người phụ nữ tên N. (SN 1981, HKTT tại TP.Hồ Chí Minh).

Vụ đồng ý với 1,5 triệu đồng qua đêm của gái bán dâm đưa ra, cô này sẽ trả tiền thuê phòng nghỉ.

Thỏa thuận xong đâu đấy, khoảng 21h cùng ngày, một cuộc “vui vẻ, bóc bánh trả tiền” giữa hai con người lạc lối diễn ra trong một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Sau cuộc “mây mưa”, đến khoảng 22h cùng ngày, chị N. rời đi với lý do chưa đến giờ mua bán dâm qua đêm và hẹn khoảng 0h ngày 7/3 sẽ quay lại.

Đúng hẹn, chị N. có mặt và tiếp tục lên giường với đối tác. Xong việc, chị N. tính toán lần quan hệ tình dục đầu tiên là thuộc ngày hôm trước; qua đêm là tính từ 0h ngày 7/3 nên yêu cầu Vụ phải thanh toán số tiền 2,5 triệu đồng. Nhưng Vụ chỉ đồng ý trả cho chị N. 1,5 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Từ đó dẫn tới đôi co, chị N. cầm 1,5 triệu đồng và đe doạ Vụ nếu không trả đủ 2,5 triệu đồng thì sẽ gọi người đến đánh. Bản thân Vụ lúc này, trong túi cũng chỉ còn chưa đến 40.000 đồng.

Bức xúc về việc chị N. đòi thêm tiền không đúng như thỏa thuận, lại sợ gái bán dâm gọi người đến đánh nên Vụ nhân lúc chị N. không để ý đã siết cổ nạn nhân.

Theo phản kháng, chị N. cắn Vụ, hòng chạy ra phía cửa hô hoán; chính hành động này càng khiến Vụ nổi điên, dùng hết sức kẹp cổ từ phía sau nạn nhân, cho đến khi không còn cử động.

Gây án xong, Vụ sợ hãi trước tiếng gọi của của nhân viên nhà nghỉ nên chạy vào trong nhà vệ sinh chốt cửa lại.

Thông tin vụ việc nhanh chóng được báo đến cơ quan Công an. Biết không thể lẩn trốn hay cố thủ, Vụ mở cửa và xin đầu thú về hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ theo luật định để xử lý đối tượng.

Tư Viễn