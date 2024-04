Hoa hậu Ngọc Hân thu nhập 1,4 tỷ đồng/năm tại Ninh Vân Bay

Trong năm 2023, trong khi chủ tịch và các thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhận lương 0 đồng thì hoa hậu Ngọc Hân nhận thu nhập 1,4 tỷ đồng, cao nhất công ty.

Hoa hậu Ngọc Hân làm Phó tổng giám đốc Ninh Vân Bay từ tháng 3/2022. Ảnh: Tùng Đoàn.

Ghi nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 mới công bố, CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HoSE: NVT) cho biết tổng thu nhập năm vừa qua của Ban quản trị và Ban điều hành công ty là gần 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Phó tổng giám đốc Đặng Thị Ngọc Hân (hoa hậu Ngọc Hân) được chi trả mức thu nhập 1,4 tỷ đồng trong năm vừa qua. Mức thu nhập trên bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác. Với mức chi trả kể trên, bình quân mỗi tháng hoa hậu Ngọc Hân được Ninh Vân Bay trả thu nhập lên tới gần 120 triệu đồng.

Năm 2022, hoa hậu Ngọc Hân được chi trả mức thu nhập hơn 933 triệu đồng kể từ khi đảm nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc từ tháng 3/2022.

Tổng mức thu nhập kể trên của hoa hậu Ngọc Hân cũng cao nhất tại công ty bất động sản du lịch này, đứng sau là Tổng giám đốc Vũ Hồng Quỳnh (540 triệu đồng), giảm gần 400 triệu đồng so với năm 2022. Trong khi đó, cựu Chủ tịch HĐQT Phạm Thành Thái Lĩnh và thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của NVT nhận lương 0 đồng trong năm vừa qua.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ông Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch HĐQT cho biết tình hình kinh doanh sau đại dịch Covid-19 vẫn khó khăn nên HĐQT đã đề xuất mức thù lao trong năm 2023 là 0 đồng.

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc Ninh Vân Bay từ ngày 16/3/2022. Ngọc Hân sinh năm 1989, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, những năm gần đây, cô liên tiếp tham gia vào lĩnh vực kinh doanh và đầu tư.

Trước đó, Ngọc Hân tiết lộ giữ chức vụ Giám đốc đối ngoại tại Công ty CP Nhựa Đồng Nai (DNP). Đầu năm 2021, Ngọc Hân trở thành cổ đông lớn của chuỗi cầm đồ T99 với khoản đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Cô cũng có thương hiệu thời trang riêng Ngoc Han Boutique.

DOANH THU NINH VÂN BAY CAO NHẤT 6 NĂM Tình hình kinh doanh của Ninh Vân Bay. Nguồn: BCTC DN Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 269 278 211 127 337 377 Lợi nhuận sau thuế 28 54 19 -12 16 35.8

Về phía Công ty CP Bất động sản Ninh Vân Bay, đây là đơn vị khai thác và vận hành Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Ninh Vân Bay đạt chuẩn 5 sao tại Nha Trang (Khánh Hòa). Trong năm 2023, chủ sở hữu khu resort cao cấp 5 sao Six Senses Ninh Van Bay ghi nhận gần 380 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% so với năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 36 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lãi gần 6 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên công ty mẹ Ninh Vân Bay ghi nhận lãi trở lại sau 2 năm thua lỗ hơn 62 tỷ đồng.

Ngày 2/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có thông báo về việc chuyển cổ phiếu NVT của Ninh Vân Bay từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2023 báo số dương, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là số âm.

Hiện, ngoài Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa), hiện Ninh Vân Bay còn đang khai thác, vận hành khu nghỉ dưỡng hạng sang Ana Mandara Villas Resort & Spa (Đà Lạt, Lâm Đồng) và đang có kế hoạch phát triển giai đoạn 2 của Six Senses Ninh Van Bay, Dự án khu nghỉ dưỡng Mũi Né quy mô 4 ha.

Trong đó, Six Senses Ninh Van Bay được xem là "con gà đẻ trứng vàng" của doanh nghiệp, là một trong những resort nổi tiếng nhất Việt Nam với diện tích 55 ha đất thuê ngoài đảo và 95 ha mặt nước biển. Riêng năm 2020, khu nghỉ dưỡng cao cấp này đón 41.627 lượt khách, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33 tỷ đồng.