Không khí lạnh dồn dập, dự báo thời điểm miền Bắc có mưa

Theo cơ quan khí tượng, miền Bắc sắp chịu tác động từ một đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao gây mưa.

Dự báo khoảng đêm nay 12.2, không khí lạnh sẽ gây mưa ở miền Bắc. (Ảnh: Sưu tầm)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt không khí lạnh kéo dài từ ngày 7 đến 10 tháng 2, một đợt không khí lạnh mới đang tiến xuống miền Nam và sẽ bắt đầu tác động từ đêm ngày 12 tháng 2. Dự báo, khoảng đêm 12 và sáng 13 tháng 2, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra Bắc Trung Bộ và một số khu vực Tây Bắc Bộ. Gió sẽ chuyển hướng đông bắc, mạnh từ cấp 2 đến cấp 3 trên đất liền và cấp 3 ở vùng ven biển.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét đậm, rét hại. Các vùng núi cao Bắc Bộ có thể ghi nhận những đợt rét đậm, rét hại, gây tác động không nhỏ đến sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là đối với gia súc, gia cầm và cây trồng. Không khí lạnh kết hợp với dòng xiết từ đới gió tây trên cao sẽ tạo ra mưa nhỏ, mưa rào ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 12 đến sáng 13 tháng 2.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ trong đợt này sẽ dao động từ 14 đến 17 độ C, vùng núi có thể xuống còn 11 đến 13 độ C, và những khu vực núi cao có thể lạnh dưới 10 độ C. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ sẽ nằm trong khoảng 16 - 18 độ C, trong khi các vùng núi sẽ có nhiệt độ 15 - 17 độ C. Bắc Trung Bộ sẽ ghi nhận nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, và nhiệt độ trung bình từ 18 đến 20 độ C.

Tại Hà Nội, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 13 tháng 2, gió đông bắc mạnh cấp 5 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc Bộ, có lúc lên đến cấp 6, giật mạnh từ cấp 7 đến 8, biển động mạnh với sóng cao từ 1,5 đến 2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cũng sẽ chứng kiến gió mạnh lên tới cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao từ 2 đến 4,5m. Sự thay đổi mạnh mẽ của gió và sóng lớn sẽ tác động đến hoạt động của tàu thuyền trên biển.