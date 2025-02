Không khí lạnh mạnh đổ bộ, châu Á chìm trong giá rét

Một đợt không khí lạnh mạnh đang khiến nhiều quốc gia châu Á trải qua thời tiết rét đậm và tuyết rơi dày đặc. Nhiệt độ giảm xuống mức kỷ lục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt.

Nhiều quốc gia châu Á đang trải qua giá rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh từ Bắc Cực. Ảnh minh họa: Xinhua

Bản tin mới nhất từ Tân Hoa Xã cho biết Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) đã phát đi cảnh báo màu xanh về đợt không khí lạnh mạnh sắp tới. Nhiệt độ dự báo sẽ giảm sâu ở hầu hết các khu vực tại Trung Quốc trong vài ngày tới.

Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ lan rộng khắp Trung Quốc, khiến nhiệt độ tại khu vực Huanghuai, bao gồm các tỉnh như Hà Nam, An Huy, Giang Tô và Sơn Đông, giảm từ 6 đến 8 độ C. Các khu vực phía bắc Huanghuai cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, với nhiệt độ giảm mạnh.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo rằng, tại các khu vực phía nam, nhiệt độ có thể giảm từ 4 đến 6 độ C, và ở một số nơi, mức giảm có thể vượt quá 10 độ C.

Hàn Quốc cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh từ Bắc Cực. Vào sáng ngày 5 tháng 2, nhiệt độ ở Seoul đã giảm xuống mức âm 11,8 độ C. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo, khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục duy trì ảnh hưởng trong những ngày tới, với tuyết rơi ở nhiều nơi, bao gồm Seoul và một số khu vực của tỉnh Gangwon.

Tại Nhật Bản, tuyết rơi dày đặc tại các khu vực ven biển đã gây ra nhiều gián đoạn giao thông. Theo Kyodo, đợt không khí lạnh mạnh nhất trong mùa đông năm nay đã làm gián đoạn các dịch vụ đường sắt và hàng không tại miền trung Nhật Bản. Tại Shirakawa, tỉnh Gifu, tuyết rơi đã đạt mức kỷ lục với 129 cm trong vòng 48 giờ tính đến chiều ngày 5 tháng 2.

Cơ quan thời tiết Nhật Bản cũng cảnh báo về sự bất ổn khí quyển cực kỳ nghiêm trọng khi luồng không khí lạnh, có thể giảm xuống dưới âm 39 độ C, di chuyển ở độ cao 5.000 m từ phía đông đến phía bắc Nhật Bản. Tuyết không chỉ rơi dày dọc theo bờ biển Nhật Bản mà còn ở các khu vực phía Thái Bình Dương, nơi hiếm khi có tuyết rơi.

Không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam, ảnh hưởng tới Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, một đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam và dự báo sẽ ảnh hưởng đến nhiều khu vực trong những ngày tới.

Vào gần sáng và sáng ngày 7 tháng 2, không khí lạnh sẽ bắt đầu tác động đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra các vùng Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc sẽ mạnh dần, lên cấp 3 trong đất liền và cấp 3-4 ở các vùng ven biển, có thể có gió giật mạnh đến cấp 6.

Bắt đầu từ chiều ngày 7 tháng 2, khu vực Bắc Bộ sẽ trải qua đợt rét đậm, rét hại, và từ đêm 7 tháng 2, thời tiết lạnh sẽ tiếp tục bao phủ Bắc Trung Bộ, với khu vực từ Quảng Bình đến Huế có khả năng chịu đợt rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 9-12 độ C, các vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ C. Bắc Trung Bộ sẽ có nhiệt độ thấp phổ biến từ 11-14 độ C, trong khi khu vực từ Quảng Bình đến Huế dao động từ 14-16 độ C.

Đối với khu vực Hà Nội, từ chiều ngày 7 tháng 2, trời sẽ chuyển rét đậm, có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 10-12 độ C. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 tháng 2, ảnh hưởng diện rộng đến toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.