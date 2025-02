Không khí lạnh mạnh lên, dự báo thời điểm chấm dứt rét đậm

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong ngày hôm nay 8.2 gây ra tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc.

Dự báo không khí lạnh gây rét đậm ở Hà Nội từ nay đến ngày 10.2. (Ảnh: Sưu tầm)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (8.2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ trong ngày 8.2. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, có nơi có gió giật cấp 6.

Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8.2 là thời điểm không khí lạnh tác động mạnh nhất gây rét đậm, rét hại diện rộng.

Ngày và đêm 8.2, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 9 - 12 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ trung bình khoảng 12 - 14 độ C; vùng núi 10 - 12 độ C; Lai Châu, Điện Biên khoảng 14 - 16 độ C.

Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C; nhiệt độ trung bình 13 - 15 độ C.

Quảng Bình đến Huế có nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 17 độ C; nhiệt độ trung bình 16 - 18 độ C.

Ngày và đêm 9.2, nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực dự báo không thay đổi trong khi nền nhiệt trung bình tăng nhẹ.

Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình khoảng 13 - 15 độ C; vùng núi 11 - 13 độ C; Lai Châu, Điện Biên 14 - 16 độ C.

Bắc Trung Bộ có nền nhiệt trung bình dao động 14 - 16 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết thêm, đợt không khí lạnh tăng cường này kết hợp với dòng xiết trong đới gió tây trên cao nên từ ngày 8 - 9.2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

"Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10.2" - ông Hưởng nhận định.

Đại diện cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong đợt rét này, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trời rét đậm, rét hại, mưa tuyết và băng giá có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, hoạt động sản xuất nông nghiệp như chăn nuôi gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.