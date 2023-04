Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon lộ cả tá "hint" hẹn hò: Diện đồ đôi lộ liễu, tình tứ trong hậu trường The Glory, biến Song Hye Kyo thành nữ phụ tại họp báo

Dù là ngày "Cá tháng Tư" nhưng Dispatch lại bất ngờ tung loạt ảnh hẹn hò của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon. Rất nhanh chóng sau đó, công ty quản lý của hai ngôi sao đã xác nhận tin tức trên. Như vậy, Kbiz đã đón chào một cặp đôi đẹp mới.

Cũng từ đây, netizen đã soi ra hàng loạt "hint" hẹn hò của cặp đôi The Glory. Hai diễn viên đình đám cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim siêu hot The Glory, có những hành động chăm sóc nhau trong hậu trường và cả buổi họp báo ra mắt phim. Dù vậy, bạn diễn Song Hye Kyo, Jung Sung Il, Kim Hieora, Park Sung Hoon, Cha Joo Young... lại không hề biết về mối quan hệ của họ.

Diện đồ đôi lộ liễu

Theo Dispatch, cặp đôi không hé lộ về mối quan hệ của họ trên phim trường "The Glory", nhưng Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon vẫn thể hiện tình cảm qua các món đồ đôi. Có thể thấy trong loạt ảnh Dispatch chụp được, hai ngôi sao đang diện áo khoác đôi màu trắng giống nhau

Không những vậy, trong buổi họp báo ra mắt phim, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon có trang phục đen khá đồng điệu. Trong khi đó, Song Hye Kyo lại diện sắc trắng và điều đó vô tình biến cô thành nữ phụ trong khung hình này

Buổi họp báo đầy những "hint" đáng ngờ

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đóng hai tuyến nhân vật khác nhau nên trên màn ảnh, khán giả ít được chứng kiến cặp đôi tương tác. Nhưng trong buổi họp báo ra mắt "The Glory", cặp đôi đã để lộ loạt "hint" đáng ngờ. Biểu cảm đáng yêu của Lee Do Hyun khi bạn gái nhắc tên được cư dân mạng chia sẻ, bàn tán rần rần