Lisa gây choáng ngợp

Lisa vừa phát hành MV "New Woman" với âm nhạc mới mẻ, nhưng khá kén người nghe. Trong khi đó, phần hình ảnh nhận nhiều lời khen ngợi.

Variety đưa tin Lisa vừa phát hành MV mới mang tên New Woman với sự tham gia của Rosalía. Đây là đĩa đơn nhạc pop mới mẻ, lấy cảm hứng từ Y2K được đồng sáng tác bởi ca sĩ người Thụy Điển Tove Lo, Max Martin và Ilya. Trong video do Dave Meyers đạo diễn, Lisa có nhiều tạo hình bắt mắt, ấn tượng. MV được thực hiện công phu, ý tưởng mới mẻ, gây choáng ngợp với nhiều khung hình đẹp.

Video ca nhạc có cảnh Lisa đội tóc giả dài và nhiều kiểu dáng sang trọng, đồng thời theo chân 2 ca sĩ qua nhiều bối cảnh khác nhau như một căn phòng với những phụ nữ đang đọc tạp chí, cánh đồng hoa... Video là một bữa tiệc thị giác kết hợp màu sắc rực rỡ, vũ đạo năng động và hình ảnh mạnh mẽ. Bài hát không chỉ là sự hợp tác. Đó là cái nhìn về tương lai của nhạc pop, nơi ranh giới văn hóa và âm nhạc tiếp tục hòa quyện.

Những hình ảnh của Lisa trong MV.

New Woman khuyến khích phụ nữ nắm lấy sức mạnh của mình, khẳng định sự độc lập và kiểm soát câu chuyện của chính họ. Đoạn điệp khúc được khen bắt tai và thu hút. Tuy nhiên, điểm trừ nhỏ của New Woman là verse rap tiếng Tây Ban Nha từ Rosalía có phần lạc lõng so với tổng thể bài hát, thậm chí khiến khán giả hụt hẫng khi họ vừa được đẩy cảm xúc lên cao với điệp khúc do Lisa thể hiện trước đó.

Trước đó, Lisa có MV Rockstar đạt thành tích vang dội. Bài hát ra mắt ở vị trí thứ 70 trên Billboard Hot 100 và vị trí thứ 4 trên Billboard Global 200. Rockstar cũng trở thành bản hit đầu tiên của LISA đạt vị trí số 1 trên Billboard Global Excl. US.

Tại Giải thưởng Video âm nhạc MTV 2024, ngôi sao của BlackPink giành được 4 đề cử cho Rockstar, cụ thể là Ca khúc Kpop xuất sắc, Biên đạo xuất sắc, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc và Biên tập xuất sắc. Năm 2021, Lisa ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo với các đĩa đơn phá nhiều kỷ lục là LALISA và Money. Năm 2023, cô góp mặt trong MV Shoong của Taeyang, thành viên nhóm Big Bang.