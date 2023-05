Lời khai của đối tượng vận chuyển ma túy chống trả điên cuồng khi bị bắt

Bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh vây ráp, Luân chống cự điên cuồng nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm cao độ, ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Luân (SN 1986), trú tại khối 4, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, (Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép 32.800 viên ma túy tổng hợp (trên 16kg), thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Theo đó, khoảng 0h20 ngày 02/5/2023, tại thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn phối hợp lực lượng Hải Quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thành Luân, khi đối tượng đang điều khiển xe mô tô để vận chuyển trái phép chất ma túy; tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 32.000 viên MDMA (thuốc lắc) và 800 viên hồng phiến, 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 20 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật vụ việc.

Quá trình đấu tranh bắt giữ, đối tượng đã chống trả điên cuồng, tuy nhiên được chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đối tượng đã bị bắt giữ nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án và đối tượng

Bước đầu đấu tranh, đối tượng Luân khai nhận số ma túy thu giữ ở trên được các đối tượng người Lào vận chuyển qua biên giới và tập kết tại khu vực rừng ven Quốc lộ 8A đoạn thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Và thuê Nguyễn Thành Luân lấy ma túy từ điểm cất giấu nói trên vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hồ Thắng - Bùi Ngân