Miền Bắc chuyển mưa rét, không khí lạnh tràn về

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, bắt đầu từ 29/3, đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, thời tiết chuyển rét kèm theo mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều khu vực.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào chiều tối và đêm ngày 28/3, không khí lạnh tăng cường đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một phần Tây Bắc Bộ.

Dự kiến, từ rạng sáng ngày 29/3, khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ.

Dưới tác động của đợt không khí lạnh, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên, đạt cấp 2-3 trong đất liền, riêng vùng ven biển có thể lên cấp 3-4. Từ ngày 29/3, Bắc Bộ chuyển rét rõ rệt.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này dao động từ 15-18 độ C ở Bắc Bộ, trong đó các vùng núi cao có thể xuống dưới 13 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, mức nhiệt phổ biến trong khoảng 17-19 độ C. Riêng Hà Nội, từ đêm 28/3 trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16-18 độ C.

Trên biển, thời tiết có diễn biến xấu khi gió Đông Bắc trên Vịnh Bắc Bộ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, gây biển động, sóng cao từ 2-3m.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác, kèm theo nguy cơ dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và có các biện pháp đề phòng phù hợp.

Thời tiết ngày 29/3, các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

- Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ; phía Bắc gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc từ 29/3, trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C; phía nam 24-27 độ C.

- Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.