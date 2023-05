Mượn 13 triệu, trả hơn 11 triệu vẫn còn nợ gần 13 triệu

Khi chị P không trả lãi, Quân cùng đồng bọn tìm đến nhà chửi bới, đe dọa, vẽ bậy và tạt sơn khiến gia đình chị P luôn sống trong cảnh bất an…

Ngày 20/5, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Quân (SN 1991, quê Bắc Giang), Phan Ngọc Sơn (SN 2001, ngụ quận 12) và Hoàng Xuân Du (SN 2005, quê Bắc Kạn) để xử lý về 3 hành vi: Cố ý làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

Ba đối tượng cho vay lãi nặng bị bắt giữ.

Theo đó, do không có tiền xoay sở, chị N.T.L.P (ngụ quận 12) mượn nhóm Quân số tiền 13 triệu đồng. Chị P đã trả lãi và gốc được 11,2 triệu đồng nhưng sau đó do không làm ăn được nên không thể trả lãi.

Quân thuê 2 đối tượng với giá 1 triệu đồng để tạt sơn khủng bố tinh thần nhà chị P.

Sau một thời gian, Quân tính tiền lãi và gốc mà chị P vẫn còn thiếu là 12,6 triệu đồng. Chị P nhiều lần năn nỉ Quân cho mình trả chậm lại nhưng Quân không đồng ý. Để gây sức ép, Quân liên tục tìm đến nhà chị P chửi bới, đe dọa và thuê Sơn và Du với giá 1 triệu đồng để vẽ bậy lên nhà chị P. Đỉnh điểm là Quân thuê 2 đối tượng này tạt sơn vào nhà chị P.

Do bị khủng bố tinh thần nhiều lần, chị P đã đến Công an quận 12 trình báo. Công an quận 12 làm rõ vụ việc, thu thập chứng cứ và bắt 3 đối tượng trên.

Nghinh Phong