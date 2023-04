Bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 1000%/năm

Thông qua hình thức bốc bát họ, La Văn Sơn đã cho người dân vay tiền với lãi suất tương đương từ 750% đến 1000%/1 năm.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra,Công an tỉnh đã điều tra làm rõ, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hà, (SN 1980, trú tại thôn Đền Trắng, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh từ tháng 3/2020 đến khi bị bắt giữ, bằng thủ đoạn cho vay thông qua hợp đồng vay tiền và hợp đồng cầm cố tài sản, Nguyễn Văn Hà đã cho 5 người vay lãi nặng và thu lợi bất chính với số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hiện vụ án đã được sơ kết chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cũng liên quan đến việc điều tra về hoạt động “tín dụng đen”, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa điều tra làm rõ, thi hành lệnh bắt, tạm giữ đối với La Văn Sơn (SN 1979, trú tại thôn Danh Thượng 1, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Thông qua hình thức bốc bát họ, cho vay tiền với lãi suất tương đương từ 750% đến 1000%/1 năm, từ tháng 12/2022 đến khi bị bắt giữ, La Văn Sơn đã cho 2 người dân trên địa bàn xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa vay lãi nặng và thu lời bất chính số tiền 229 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình đòi nợ người vay tiền, Sơn có hành vi chửi bới, đe dọa, ép người vay phải trả tiền và giằng co chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với La Văn Sơn để điều tra xử lý về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Để không trở thành nạn nhân của “tín dụng đen” và của các vụ án hình sự từ hệ lụy “tín dụng đen”, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền cần tìm hiểu và đến các hệ thống ngân hàng, những đơn vị, tổ chức tài chính uy tín trong nước. Trong thời gian tới, rất mong quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, để công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” của lực lượng Công an đạt hiệu quả cao.

Khánh Ngân