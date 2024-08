Negav: 'Phú ông đồ hiệu' tại Anh Trai Say Hi là ai?

Negav hiện đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ với tài năng âm nhạc ấn tượng. Không chỉ nổi bật với khả năng rap xuất sắc mà anh còn gây ấn tượng mạnh với bộ sưu tập đồng hồ lên đến 40 tỷ đồng

Tiểu sử của Negav

Negav, tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, là thành viên của nhóm GERDNANG, cùng với các nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, HURRYKNG, MANBO, REX, và producer Kewtiie.

Với ngoại hình điển trai và tài năng rap đáng nể, Negav đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng yêu rap. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, anh còn được yêu thích qua các chương trình gameshow, nơi tính cách hài hước và duyên dáng của anh thường khiến khán giả cảm thấy gần gũi và yêu mến.

Rapper Negav là ai? (Nguồn: Internet)

Hành trình từ Rapper đến "Út Khờ" của Negav

Thời kỳ "mới nhú" của Negav trong underground

Khi còn học cấp 2, Negav đã bắt đầu làm quen với rap, lắng nghe và tập viết các ca khúc rap. Vào năm 2017, anh thường xuất hiện trên kênh YouTube BẠN CÓ TÀI MÀ, nơi chia sẻ những clip rap freestyle và rap diss của anh.

Đến năm 2018, Negav gia nhập nhóm Tổ Quạ, một tập hợp của nhiều rapper nổi bật như Blacka, Datmaniac, Cam, Pjpo, và Táo. Dù là thành viên trẻ tuổi nhất trong nhóm, Negav vẫn chứng tỏ được tài năng vượt trội. Cùng năm đó, anh và Cam đã hợp tác phát hành MV "Funkee Emcees", đánh dấu sự xuất hiện chính thức của Negav trong cộng đồng underground. Ngay sau đó, Negav cũng cho ra mắt MV cá nhân đầu tiên mang tên "23:59".

Negav hoạt động under khá sôi nổi, từ lúc bắt đầu đã chọn tổ đội "xịn" là Tổ Quạ để tham gia (Nguồn: Internet)

Kể từ năm 2019, Negav đã gây ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ rap nhờ vào việc liên tục phát hành những sản phẩm âm nhạc chất lượng như "Babyboo" và "Sao Trông Em Lại Như Thế Này". Anh cũng đã góp mặt trong nhiều dự án âm nhạc của các rapper khác trong cộng đồng underground, khẳng định sự hiện diện và tầm ảnh hưởng của mình trong làng rap.

Dấu mốc tại King Of Rap và Gerdnang

Cuối năm 2020, Negav tham gia chương trình "King Of Rap" và chọn chủ đề "Anh Hùng Bàn Phím" cho phần thi của mình. Dù gây ấn tượng vì là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất, anh không thể thuyết phục ban giám khảo về tài năng của mình. Tuy nhiên, chỉ với 30 giây ngắn ngủi xuất hiện trên sóng truyền hình, Negav đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Sự quan tâm không chỉ đến từ ngoại hình điển trai của anh mà còn vì Phong cách âm nhạc hiện đại và cá tính riêng biệt của anh.

Sau sự kiện này, Negav tiếp tục củng cố vị thế của mình trong cộng đồng rap khi gia nhập nhóm Gerdnang, cùng với các rapper nổi tiếng như HIEUTHUHAI, HURRYKNG, MANBO, và REX.

Negav gia nhập nhóm Gerdnang cùng với rất nhiều rapper nổi tiếng khác (Nguồn: Internet)

Negav cũng đã liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm cá nhân, nhận được sự đánh giá cao từ khán giả cũng như các đồng nghiệp trong giới rapper. Những ca khúc nổi bật của anh bao gồm "Don't Let Them Know," "Em Khiến Anh Muốn Trở Thành Người Hà Nội," "Cây Thông Cô Đơn," và "Chăm Sóc Em." Các sản phẩm này không chỉ thể hiện sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc của anh mà còn củng cố vị thế của Negav trong cộng đồng rap.

Đặc biệt, Negav còn là nam rapper được nhiều nữ ca sĩ yêu thích và chọn hợp tác trong các sản phẩm âm nhạc. Có thể kể đến những ca khúc nổi bật như: "Cơn Mưa Rào" (Văn Mai Hương ft Negav), "Dừng Yêu" (Myra Trần ft Negav), và "Em Sẽ Báo Công An" (Hoàng Duyên ft Negav). Những bản hợp tác này không chỉ làm nổi bật tài năng của Negav mà còn thể hiện sự kết hợp ăn ý giữa anh và các nữ ca sĩ trong các bản hit hấp dẫn.

"Út khờ" Đặng Thành An: mầm non giải trí giữa dàn nghệ sĩ Việt

Song song với sự nghiệp âm nhạc, Negav còn mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình sang các chương trình gameshow, nơi anh ghi dấu ấn bằng việc thể hiện tính cách chân thật trên sóng truyền hình.

Gần đây, Negav tham gia rất nhiều chương trình thực tế giúp anh tiếp cận gần với khán giả hơn (Nguồn: Internet)

Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mà Negav tham gia là "Hành Trình Rực Rỡ," phát sóng tập đầu tiên vào tháng 5/2023. Tại đây, anh cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Thúy Ngân, Issac, và Bích Phương. Sự góp mặt trong chương trình không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp Giải trí của Negav mà còn giúp anh tiếp cận gần hơn với khán giả.

Tỏa sáng tại "Anh trai say hi"

Trong năm 2024, Negav đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi," nơi anh nổi bật là một trong những nhân vật gây ấn tượng nhất. Giữa một dàn anh trai tài năng, Negav không chỉ không bị lu mờ mà còn nhận được đánh giá cao từ cả khán giả và các nghệ sĩ đồng hành. Anh trở thành cái tên được nhiều đồng nghiệp mong muốn có thể về chung đội, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của mình trong làng giải trí.

Negav thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả khi tham gia Anh Trai "Say Hi" (Nguồn: Internet)

Sau khi tập đầu tiên của chương trình lên sóng, từ khóa "Isaac Negav" nhanh chóng trở nên phổ biến. Màn tương tác hài hước giữa Isaac và Negav, cả trong chương trình lẫn trên mạng Xã hội, đã khiến khán giả không ngừng cười vì những "tiểu phẩm" thú vị mà họ liên tục tạo ra. Sự thân thiết của cả hai, vốn đã được thiết lập từ chương trình "Hành Trình Rực Rỡ," nay càng được thể hiện rõ nét hơn tại "Anh Trai Say Hi," với sự ăn ý và pha trò đầy dí dỏm.

Negav gây chú ý tại "Anh trai say hi" với bộ đồng hồ 40 tỷ

Negav không chỉ nổi bật với tài năng âm nhạc mà còn gây ấn tượng mạnh với bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu trị giá lên đến 40 tỷ đồng từ các thương hiệu danh tiếng. Những mẫu đồng hồ đáng chú ý trong bộ sưu tập của anh bao gồm: Rolex Day-Date khoảng 1 tỷ đồng, Patek Philippe khoảng 5 tỷ đồng, Richard Mille khoảng 7 tỷ đồng, Patek Philippe Nautilus khoảng 1,3 tỷ đồng, Cartier Santos khoảng 1,2 tỷ đồng, Patek Philippe 5724R khoảng 7 tỷ đồng và Audemars Piguet Royal Oak khoảng 4 tỷ đồng.

Negav đã được mệnh danh là một trong những người giàu có nhất tại "Anh Trai Say Hi" (Nguồn: Internet)

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của Negav đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ Trấn Thành trong chương trình "Anh Trai Say Hi." Nam MC không ngần ngại "xin vía" giàu có từ Negav, vì Trấn Thành cũng là một tín đồ của hàng hiệu xa xỉ.

Trong chương trình, Negav còn thể hiện sự hào phóng khi tặng nhẫn vàng trị giá vài chục triệu đồng cho người hâm mộ và món quà sinh nhật trị giá 80 triệu đồng cho Isaac. Sự xuất hiện của anh tại các sự kiện giải trí cũng luôn khiến truyền thông phải chú ý với những món đồ hàng hiệu đắt tiền, từ túi xách Louis Vuitton trị giá 300 triệu đồng, áo khoác dáng dài gần 200 triệu đồng đến những chiếc đồng hồ vài tỷ đồng.

Nhờ thói quen sử dụng hàng hiệu, Negav đã được mệnh danh là một trong những người giàu có nhất tại "Anh Trai Say Hi."