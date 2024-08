Ngày 14/8: Giá cà phê và hồ tiêu giảm mạnh, cao su ghi nhận mức tăng đáng chú ý

Ngày 14/8/2024, thị trường hàng hóa chứng kiến sự giảm mạnh của giá cà phê và hồ tiêu. Giá cà phê Robusta và Arabica trên thị trường quốc tế giảm lần lượt 2,74% và 2,47%. Tại Việt Nam, giá hồ tiêu giảm từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, xuống dưới 140.000 đồng/kg.

Giá cà phê đột ngột giảm

Vào ngày 14/8/2024, giá cà phê trên thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2024 tại London giảm 2,74%, xuống còn 4.408 USD/tấn. Đồng thời, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2024 tại New York giảm 2,47%, đạt mức 234,9 UScent/pound.

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 7 vừa qua, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 76.982 tấn với giá trị 381,2 triệu USD. Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm 29,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị lại tăng 23,8%. Đặc biệt, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt kỷ lục 4.951 USD/tấn, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 75,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu cà phê bình quân tăng 52,3% lên mức 3.682 USD/tấn, mang lại giá trị thu về cao hơn mặc dù sản lượng xuất khẩu giảm 12,4%. Dự đoán ngành cà phê có thể đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 5 tỷ USD trong năm nay.

Liên minh châu Âu (EU) vẫn là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, với 39% tổng khối lượng xuất khẩu, tương đương 381.699 tấn. Mặc dù lượng cà phê xuất khẩu sang EU giảm 10,7%, giá trị lại tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường như Đức, Italia và Tây Ban Nha vẫn đóng vai trò quan trọng, mặc dù xuất khẩu sang một số quốc gia lớn khác như Nhật Bản, Mỹ và Nga đã giảm đáng kể.

Giá cà phê trên thị trường thế giới hôm nay đột ngột giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá hồ tiêu giảm mạnh

Giá hồ tiêu ghi nhận sự giảm mạnh tại các khu vực sản xuất. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 4.000 đồng/kg xuống còn 138.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước, giá tiêu được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg, giảm từ 4.000 - 5.000 đồng/kg tùy khu vực.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 0,49%, trong khi giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) giữ ổn định. Giá tiêu trắng Muntok tăng 0,5%, trong khi giá tiêu trắng Malaysia không thay đổi.

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu trong quý II/2024 của Việt Nam đạt gần 80,65 nghìn tấn, trị giá 375,38 triệu USD. Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu vẫn tăng 30,3%. Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 7 đạt 5.272 USD/tấn, tăng 13,2% so với tháng trước và 53,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá hồ tiêu giảm mạnh ngày 14.8 (Ảnh Internet)

Giá cao su tăng

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 tăng 0,54%, đạt mức 332,8 yen/kg. Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 9/2024 tăng 0,76%, đạt 14.670 Nhân dân tệ/tấn.

Dù thị trường cao su chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế toàn cầu chưa ổn định và nhu cầu từ Trung Quốc chậm lại, giá cao su vẫn tăng nhờ vào nguồn cung khan hiếm. Trong những tháng đầu năm 2024, lượng cao su nhập khẩu của các thị trường lớn như EU, Ấn Độ và Mỹ có Xu hướng tăng, trong khi nhập khẩu của Trung Quốc giảm.

Giá cao su ngày 14/8 tăng đáng chú ý (Ảnh Internet)

Cụ thể, Trung Quốc đã giảm nhập khẩu cao su liên tục từ tháng 2/2024, với 3,41 triệu tấn cao su nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2024, giảm 16,8% về lượng và 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 563,96 nghìn tấn, trị giá 802,47 triệu USD, giảm 15,4% về lượng và 10,8% về trị giá so với năm 2023.