Bàn tay vàng của nhạc sĩ Huy Tuấn hóa phép ra hiện tượng nhạc Việt - Sơn Tùng M-TP

Bàn tay của nhạc sĩ Huy Tuấn giúp Sơn Tùng M-TP vượt qua ranh giới underground (nơi của những nghệ sĩ ngầm) và thành hiện tượng nhạc Việt.

11 năm trước, Sơn Tùng là thành viên của Ladykillah, đi hát lót ở show của rapper LK. Thành công bất ngờ của sản phẩm Cơn mưa ngang qua giúp Sơn Tùng có cơ hội biểu diễn ở sân khấu Vietnam Idol trong vai trò nghệ sĩ khách mời. Từ bước đệm Vietnam Idol, giọng ca quê Thái Bình thành hiện tượng nhạc Việt.

Một bước đổi đời

Không phải Vietnam Idol, chương trình Bài hát yêu thích tháng 10/2012 mới đánh dấu màn chào sân của Sơn Tùng. Khi đó, cũng chính ca khúc Cơn mưa ngang qua, Tùng lần đầu hát live trên một sân khấu chuyên nghiệp. Nhạc sĩ Huy Tuấn - trong vai trò Giám đốc Âm nhạc - góp công đưa Sơn Tùng hiện diện ở đó. Sơn Tùng phải dành thêm một lời cảm ơn cho nhạc sĩ Hà Quang Minh, là một trong những giám khảo chấm điểm trong đêm diễn có Sơn Tùng.

Sau đêm live show Bài hát yêu thích, Huy Tuấn và Hà Quang Minh đưa Sơn Tùng về công ty Văn Production. Giọng ca sinh năm 1994 chính thức rẽ sang con đường âm nhạc chuyên nghiệp, với sự hậu thuẫn của Huy Tuấn và Hà Quang Minh. Từ ngày đó, Sơn Tùng không còn phải hát lót cho những rapper đàn anh ở Ladykillah, mà bước lên sân khấu Vietnam Idol, trình diễn trước ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Tại Văn Production, Sơn Tùng luôn ở giữa lằn ranh của lời tung hô và chỉ trích. Nam ca sĩ bứt phá mạnh mẽ từ hit Em của ngày hôm qua, vươn lên hàng ngũ của ngôi sao nhạc Việt ở tuổi đôi mươi. Song, MV Em của ngày hôm qua khiến Sơn Tùng hứng chỉ trích dữ dội vì nghi vấn đạo nhái. Giai đoạn 2013-2014 là lúc Sơn Tùng bị chỉ trích nhiều nhất vì phong cách, thời trang, kiểu tóc có nghi vấn đạo nhái G-Dragon.

Cú bắt tay giữa Sơn Tùng cùng Huy Tuấn và Hà Quang Minh diễn ra chóng vánh, vỏn vẹn 2 năm, trước khi nam ca sĩ đầu quân cho công ty của Quang Huy. Sau cùng, bất kể được tung hô hay chỉ trích, hiệu ứng từ Em của ngày hôm qua mang lại quá nhiều điều cho sự nghiệp của Sơn Tùng. Anh là ca sĩ chạy show tất bật hàng đầu ở thời điểm đó, luôn là tâm điểm trên báo chí.

Gần 10 năm sau, khi màu nhạc Pop Rn’B/Rap phủ sóng, Sơn Tùng vẫn được nhắc lại là một trong những ca sĩ tiên phong phổ biến màu sắc này trên thị trường nhạc Việt, chưa bàn đến chuyện Em của ngày hôm qua có đạo nhái hay không.

Cái kết cho cú bắt tay giữa Sơn Tùng và Văn Production không êm đềm. Gần 10 năm qua, Sơn Tùng và nhạc sĩ Huy Tuấn hiếm chạm mặt và không còn nhắc về nhau. Những gì xảy ra với cả 2 khi còn là cộng sự trong công ty vẫn là ẩn số. Khoảnh khắc Sơn Tùng nhắc đến Huy Tuấn trên sân khấu Vietnam Idol 2023, gọi đàn anh là “Một trong những người thầy đầu tiên”, trước hết thể hiện sự khôn khéo luôn thấy trong cách ứng xử của Sơn Tùng.

Sơn Tùng đơn độc

Không phải bàn cãi về phẩm chất của Sơn Tùng. Nam ca sĩ có ngoại hình sáng, kỹ năng trình diễn khác biệt, một giọng hát vừa đủ, tư duy âm nhạc hiện đại và ứng xử khéo léo. Thành công vượt trội của Sơn Tùng trên thị trường nhạc Việt trong 10 năm qua, trước hết đến từ nội lực của ca sĩ này. Song, bàn tay của những người đứng sau Sơn Tùng cũng trợ giúp đắc lực để giọng ca quê Thái Bình có nhiều nước đi đúng.

Công ty của Huy Tuấn giúp Sơn Tùng phát hành thành công Em của ngày hôm qua. Công ty của Quang Huy đưa Tùng nâng tầm bằng loạt hit, cùng rất nhiều yếu tố gây tranh cãi trên truyền thông. Kể từ MV Lạc trôi, Sơn Tùng hoạt động trên danh nghĩa ca sĩ độc lập, sau đó lập công ty riêng, quy tụ dàn ê-kíp hoạt động từ chỉ đạo của giọng ca sinh năm 1994.

Sơn Tùng đã chạm đến cột mốc lý tưởng nhất cho một ca sĩ, là lập công ty, xây dựng ê-kíp riêng để cáng đáng mọi thứ. Công ty của Sơn Tùng từng có giai đoạn hoạt động trơn tru, đặc biệt là đỉnh cao MV Hãy trao cho anh. Song, từ sự cố MV There’s No One At All, bộ máy của công ty Sơn Tùng có vấn đề và rơi rụng dần. Hiện tại, những cộng sự giỏi nhất, từng cùng Sơn Tùng tận hưởng thành công của MV Hãy trao cho anh, đã đồng loạt chia tay.

Sự cố của MV There’s No One At All làm đứt quãng giai đoạn hoàng kim của Sơn Tùng. Một năm qua, hiệu ứng của Sơn Tùng trên mạng xã hội suy giảm. Số liệu lượt xem (YouTube) và nghe nhạc trên các nền tảng trực tuyến (stream) của Sơn Tùng giảm mạnh. Điển hình như sản phẩm gần nhất của Sơn Tùng - Making My Way - đang hút hơn 10 triệu lượt streams, kém xa nhiều bản hit trong năm nay như See tình (27 triệu streams), Nếu lúc đó (24 triệu streams), Anh đã ổn hơn (14 triệu streams)...

Trên Spotify - nền tảng nghe nhạc trả phí phổ biến nhất với khán giả Việt hiện tại - số liệu của Sơn Tùng đang xếp dưới Hoàng Thùy Linh, tlinh, MCK, nhóm Da LAB, Min… theo thống kê một tháng gần nhất. Trên mọi mặt trận, từ mạng xã hội đến thành tích nhạc số, Sơn Tùng đang trồi sụt. Một trong những lý do khiến Sơn Tùng bị chững lại vì ra sản phẩm không thường xuyên, trong khi lứa ca sĩ/rapper trẻ đang trỗi dậy nhanh.

Năm 2023, thị trường nhạc Việt bùng nổ album. Nhiều nghệ sĩ ngày càng ghi dấu ấn từ những sản phẩm quy mô lớn, đầu tư nhiều chất xám. Trong khi đó, Sơn Tùng chưa có album cho sự nghiệp. Từ lâu, giọng ca quê Thái Bình cũng không có sản phẩm mang tính chất bùng nổ, định hướng thị trường như Lạc trôi, Chạy ngay đi, Hãy trao cho anh.

Making My Way được kỳ vọng là bản hit tiếp theo của Sơn Tùng, song thất bại vì chỉ có phiên bản Lyrics MV. Theo nguồn tin của Tiền Phong, Sơn Tùng đã hủy kế hoạch quay MV cho Making My Way. Nhiều dự án âm nhạc của nam ca sĩ cũng dời lại vì nhiều yếu tố. Ngay lúc này, Sơn Tùng vẫn là gương mặt hot của thị trường, nhưng cứ đà phong độ hiện tại, hiệu ứng của nam ca sĩ sẽ ngày càng mờ nhạt.

Hồng Hà