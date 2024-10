Nhận định, dự đoán Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar: "Gà trống" làm chủ cuộc chơi

Trận đấu giữa Tottenham Hotspur và AZ Alkmaar trong khuôn khổ Europa League sẽ diễn ra vào lúc 3h00 ngày 25/10. Dưới đây là những phân tích, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số cho cuộc đối đầu này.

Thông tin lực lượng Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar mới nhất

Tottenham sẽ không có sự phục vụ của Wilson Odobert và Djed Spence trong trận đấu này, ảnh hưởng đến chiến lược của HLV Postecoglou, vì cả hai có thể đã được sử dụng để tạo điều kiện cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi. Hậu vệ phải Pedro Porro đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong sáu trận liên tiếp, bao gồm cả trận làm khách tại Hungary và hai lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Radu Dragusin, sau khi bị treo giò ở trận thắng trước Ferencvaros, sẽ trở lại và có thể đá chính, giúp Cristian Romero và Micky van de Ven có thêm thời gian nghỉ ngơi. Tiền đạo Troy Parrott, vừa rời Spurs, sẽ trở lại nơi anh đã gắn bó bảy năm, với hy vọng ghi bàn ở châu Âu sau khi ghi bàn quyết định trước Elfsborg.

Nhận định, dự đoán Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar: Chủ nhà làm chủ cuộc chơi (Ảnh: Internet)

Ibrahim Sadiq vẫn chưa rõ có thể ra sân hay không do chấn thương sau khi trở về từ nghĩa vụ quốc gia với Ghana, gia nhập danh sách chấn thương cùng Bruno Martins Indi, Mexx Merdink và Wouter Goes. Mặc dù David Moller Wolfe bị thẻ đỏ cuối tuần trước, anh sẽ không bị treo giò ở trận này nhưng sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với Go Ahead Eagles vào Chủ nhật.

Đội hình dự kiến Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar

Tottenham Hotspur: Vicario; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bentancur, Bergvall; Moore, Richarlison, Werner

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker, Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Buurmeester, Parrott, Van Bommel

Nhận định bóng đá Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar mới nhất

Sau khởi đầu không như ý và thất bại trước Brighton trước kỳ nghỉ quốc tế, Tottenham cần một chiến thắng trên sân nhà cuối tuần qua. Mặc dù để West Ham dẫn trước sớm, Spurs đã nhanh chóng gỡ hòa trước giờ nghỉ và ghi ba bàn chỉ trong tám phút đầu hiệp hai, mang về chiến thắng 4-1.

Tuy nhiên, đội bóng vẫn cảm thấy cần cải thiện sau trận thua ở Amex, hiện kém top 4 bốn điểm dù đã có chiến thắng. Europa League là ưu tiên hàng đầu của HLV Postecoglou, người cam kết mang danh hiệu về cho Tottenham, và đội đã khởi đầu tốt tại vòng bảng.

Nhận định bóng đá Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar mới nhất (Ảnh: Internet)

Trong bảy trận gần nhất, Spurs chỉ thua một trận trước Brighton, và đã thắng hai trận đầu tiên tại Europa League. Họ đã thi đấu ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Qarabag dù chơi thiếu người ngay từ phút thứ 10, cùng màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại Ferencvaros ở Budapest.

Hiện Spurs là một trong năm câu lạc bộ duy trì thành tích 100% ở Europa League, chỉ kém Lazio và Lyon về hiệu số bàn thắng. Họ cũng chưa thua trong sáu trận Europa League tại sân vận động mới và chưa để thua trong 14 trận gần nhất tại Tottenham Hotspur Stadium.

Ngược lại, AZ đang trải qua thời điểm khó khăn nhất tại vòng bảng với chuỗi bốn trận thua liên tiếp, chuỗi tệ nhất trong 22 năm qua. Kể từ khi thắng Elfsborg ở lượt đầu, họ đã gặp khó khăn trước những đối thủ mạnh hơn và vừa thua PSV Eindhoven.

Các thất bại trước Utrecht và Fortuna Sittard đã khiến họ rơi xuống vị trí thứ năm, gần khu vực xuống hạng. AZ đã thua cả tám trận châu Âu trước đó tại Anh, để thủng lưới ít nhất hai bàn trong mỗi trận, và cũng thua năm trong sáu trận gần nhất trên sân khách ở các giải đấu châu Âu.

Dự đoán tỉ số Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar

Dựa trên các phân tích, nhiều chuyên trang Bóng đá đã đưa ra dự đoán cho trận đấu Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar:

Sportsmole: Tottenham Hotspur 2-0 AZ Alkmaar

WhoScore: Tottenham Hotspur 3-1 AZ Alkmaar

Báo chúng tôi dự đoán: Tottenham Hotspur 3-0 AZ Alkmaar

Xem trực tiếp Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar khi nào? Ở đâu?

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 3h00 ngày 25/10 và được phát sóng trên K+ Sport cùng các kênh Thể thao trực tuyến. Chúc các bạn có những giờ phút xem bóng đá thú vị!