Những vụ đánh ghen kinh hoàng... 1 phút bốc đồng rồi hối không kịp

Thời gian vừa qua xảy ra hàng loạt vụ đánh ghen khiến người dân náo loạn. Sau khi đánh ghen, nhiều người đã bị cơ quan chức năng xử lý hình sự.

Cô gái bị lôi khỏi ô tô, lột quần áo giữa phố: Công an TP Thủ Dầu Một đang phối hợp Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ 3 đối tượng trong vụ lột đồ, cắt tóc 1 cô gái ngay giữa đường để điều tra làm rõ hành vi "Làm nhục người khác". Danh tính 3 người này gồm: Tằng Xỉu Phùng (SN 1990), Nìm Thùy Trang (SN 1989) và Hỷ Hướng Xường (SN 1960). Qua điều tra, anh Vòng Màng Khương (SN 1991, ngụ Đồng Nai) và vợ là Tằng Xỉu Phùng mâu thuẫn nên sống ly thân. (Đối tượng Tằng Xỉu Phùng)

Khoảng 14h ngày 27/3, khi thấy chồng chở chị T. trên đường Huỳnh Văn Lũy (đoạn qua phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một), Phùng cùng Nìm Thùy Trang ( chị dâu), Hỷ Hướng Xường (mẹ của Phùng) và 3 thanh niên khác (chưa rõ nhân thân) chặn đầu xe ô tô, kéo anh Khương cùng chị T. xuống nói chuyện. Khi cả hai người ra khỏi xe, nhóm của Phùng xông vào đánh đập, cắt tóc, lột quần áo của chị T. giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người, dù nạn nhân liên tục gào khóc kêu cứu. Một số người trong nhóm còn lấy đi điện thoại di động trị giá 29 triệu đồng, dây chuyền bạch kim 12 triệu và vòng tay bằng vàng trị giá 8 triệu đồng của 2 nạn nhân.

Mẹ chồng cùng con dâu tưới xăng, đốt cô gái giữa đường: Khoảng 8h15 ngày 26/1, chị Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) và mẹ chồng là bà Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi, cùng ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đi tìm chị Đ.T.M.D (28 tuổi, ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để đánh ghen vì cho rằng chị D. có quan hệ tình cảm với chồng mình là anh N.V.H (24 tuổi).

Sáng hôm đó, khi phát hiện anh H. cõng chị D. đi ra từ một quán karaoke, Phượng đã dùng xăng chứa trong chai 1,5 lít tưới vào người chị D. rồi bật lửa đốt. Người dân phát hiện đã đến dập lửa. Nạn nhân là chị D. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước), sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng và được xác định bị bỏng 35%. Ngày 9/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Diễm Phượng cùng mẹ chồng để điều tra hành vi giết người.

Án tử cho kẻ giết tình địch trên phố Láng Hạ: Ngày 30/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thức (SN 1993, ở Lạng Sơn) án tử hình vì tội "Giết người", 30 tháng tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật". Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Tùng Lâm (SN 1995, ở Thái Nguyên) nhận mức án 18 tháng tù giam về tội "Bắt giữ người trái pháp luật". Theo cáo buộc, khoảng tháng 3/2019, bị cáo Lê Văn Thức quen biết và nảy sinh tình cảm với chị N.T.T (SN 1993, ở Yên Bái). Dù hai người đều đã có gia đình, nhưng từ tháng 3/2019- 8/2022, cặp đôi thuê phòng trọ tại Hà Nội và sống với nhau như vợ chồng.

Đến tháng 8/2022, Thức phát hiện chị T. có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Quang Th. (SN 1995) nên giữa bị cáo và nhân tình xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 23h20 ngày 15/9/2022, Thức chuẩn bị dao bấm, bắt taxi của bị cáo Lê Tùng Lâm từ Thái Nguyên về Hà Nội để tìm tình địch. Khi thấy anh Th. đi xe máy chở chị T. trên đường Láng Hạ, Thức bảo Lâm lái xe taxi vượt lên ép xe máy của anh Th. vào lề đường rồi đâm tử vong nạn nhân và bắt giữ chị T. Trên đường lên Thái Nguyên, T. còn dùng dao đâm khiến nạn nhân bị tổn hại 20% sức khỏe.

Nghi vợ nhắn tin "à ơi", chồng rủ bạn đi đánh ghen kinh hoàng: Ngày 19/12/2022, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Phạm Quốc Trương (SN 1995), Phạm Trọng Nhân (SN 2006), Nguyễn Ngọc Lân (SN 2004 , đều ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè) và Lê Thanh Nhựt (SN 2005, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) để điều tra, làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích". Nạn nhân là anh Lê Thanh Phúc (SN 1996, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè).

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Trương cho biết, do nhiều lần phát hiện vợ nhắn tin qua lại với anh Phúc, nghi ngờ hai người có tình cảm với nhau nên đã nhắc nhở cả hai nên chấm dứt "trao đổi" qua lại. Chiều 15/12, phát hiện vợ đang nhắn tin với một ai đó, nghi ngờ người đó là anh Phúc nên Trương cùng các đối tượng tìm gặp, dùng cây và dao đâm anh Phúc, gây chấn thương nặng, phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.(Ảnh minh họa)

Gã trai đánh ghen, chặn ô tô đập phá giữa trung tâm TP HCM: Đầu tháng 11/2022, Công an quận 1, TP HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khắc Huy (28 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Hủy hoại tài sản”. Theo điều tra, 0h30 rạng sáng 22/6/2022, chị H.T.D.P (23 tuổi, quê An Giang) từ một quán ở đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1 có nhờ anh N.M.N (24 tuổi) chở về nhà bằng ô tô. Lúc này, Huy cùng một người bạn tên Quý (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy ngang qua.

Khi chứng kiến bạn gái lên ô tô của trai lạ, Huy nổi cơn ghen, nói Quý quay xe lại, đuổi theo. Yêu cầu hai người ra khỏi xe giải quyết nhưng không được, trong cơn bực tức Huy lấy dao khoét một lỗ trên kính chắn gió. Anh N. từ trong xe phản ứng. Tiếp tục sau đó, Huy đập phá ô tô ở nhiều vị trí. Anh N. cố lái ô tô chạy thoát thì Huy, Quý lại dùng xe gắn máy đuổi theo và vài chục mét đã tiếp tục chặn đầu xe lần thứ hai. Huy cầm nón bảo hiểm đập nhiều phát khiến kính chiếu hậu bên trái xe bị hỏng. Bước đầu, Huy thừa nhận hành vi và khai báo, nguyên nhân là do phát hiện người yêu đi với trai lạ nên ghen tuông, không kiềm chế được.

Cuồng ghen, nam thanh niên tìm đến tận nhà rồi đâm chết ‘tình địch’: Trưa 10/4/2021, Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) đi xe máy đến khu nhà trọ trên đường Đoàn Trần Nghiệp (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Tại đây, Nam cãi vã, xô xát với Nguyễn Hoàng Linh (28 tuổi) rồi bất ngờ rút dao đâm vào ngực anh này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đến chiều cùng ngày, Nam đến công an đầu thú, khai nguyên nhân gây án là do nghi ngờ anh Linh có quan hệ tình cảm với cô gái (27 tuổi) - là người yêu của Nam đang ở trọ kế bên phòng của anh Linh.

