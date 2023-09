Phan Như Thảo - Đức An chưa đăng ký kết hôn!

Đại gia Đức An cho biết Phan Như Thảo không mặn mà chuyện đăng ký kết hôn dù họ chung sống gần 8 năm, con gái được 7 tuổi.

Doanh nhân Đức An nói với Ngôi Sao rằng anh nhiều lần đề cập chuyện kết hôn nhưng Phan Như Thảo từ chối. "Thảo thấy việc tổ chức đám cưới tốn thời gian và công sức, còn đăng ký kết hôn chưa thực sự cần thiết. Cô ấy coi trọng những điều hiện hữu như cuộc sống gia đình, cách cả hai chăm sóc và tôn trọng lẫn nhau", anh cho biết.

Về phía Phan Như Thảo, cô thú nhận không đặt nặng chuyện giấy tờ mà quan điểm "ở được với nhau lâu dài mới quan trọng".

Theo cô, mối liên kết thực sự giữa vợ chồng là tình cảm và trách nhiệm. Bên cô, đại gia Đức An làm tròn bổn phận người đàn ông trụ cột, bao bọc vợ và con gái, vậy là đủ.

Phan Như Thảo thấy việc chưa đăng ký kết hôn không là rào cản trong đời sống vợ chồng của cô và Đức An. "Hiện chúng tôi không có tài sản chung vì anh An đã giao hết cho vợ. Cả hai đồng hành, gắn bó với nhau bằng sự tin tưởng", cô nói.

Trong bài phỏng vấn với Ngôi Sao tháng 2/2021, đại gia Đức An xác nhận chuyển giao tài sản cho Phan Như Thảo. Anh nói: "Hiện Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên tôi ủy quyền cũng như di chúc hết cho Thảo".

Trước đó, Phan Như Thảo - Đức An tổ chức lễ đính hôn riêng tư năm 2015. Một năm sau, họ đón con gái đầu lòng - bé Bồ Câu. Phan Như Thảo cho biết 8 năm qua, cuộc sống gia đình cô được vận hành theo cách "không giống ai".

"Toàn bộ chi phí sinh hoạt đều do tôi chi trả, kể cả những khoản lớn như học hành, du lịch, y tế. Tiền của anh An chỉ để xây nhà hoặc mua đất", cô nói. Cũng theo cựu người mẫu, nhu cầu sống của gia đình cô thuộc mức cao nên tốn kém. Cô từng nói với chồng nếu muốn vợ ở nhà làm nội trợ, mỗi tháng phải đưa 300 triệu đồng mới đủ trang trải.

Phan Như Thảo trong lễ đính hôn năm 2015.

Phan Như Thảo cho biết để lo được "cuộc sống 5 sao" cho chồng con, cô tích cực phát triển kinh tế. Hiện cô kinh doanh lĩnh vực làm đẹp, mở nhà hàng, khai thác khu nghỉ dưỡng và gần đây trở lại với nghệ thuật.

"Tôi thích làm việc và giỏi kiếm tiền, đó là may mắn của anh An", cô cho biết. Đại gia Đức An cũng nhìn thấy niềm năng ở vợ nên sẵn sàng truyền kinh nghiệm, lùi lại làm hậu phương cho cô phát triển.

Nguyên Thảo