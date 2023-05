Phan Như Thảo từng nhập viện khi giảm cân sai cách

Người mẫu Phan Như Thảo từng nhập viện vì nôn nóng giảm cân bằng nhịn ăn, tập quá sức, cô chỉ xuống hơn 22 kg khi chọn cách phù hợp thể trạng.

Khi tái xuất sự kiện giải trí hồi giữa tháng 4, cô nhận nhiều lời khen về sắc vóc sau khi giảm cân, từ 84 kg xuống 60 kg. Dịp này, Phan Như Thảo nói về cuộc sống và nỗ lực của cô.

- Chị đón nhận phản ứng của mọi người về thay đổi diện mạo ra sao?

- Khi được bạn bè, đồng nghiệp có nhận xét tích cực về ngoại hình, tôi vui vì nỗ lực giảm cân được ghi nhận. Tôi đang tận hưởng sự thay đổi, làm việc gì cũng hào hứng. Chồng tôi thường nói nhiều câu khen, giúp tôi có thêm động lực.

Thể trạng tôi rất dễ tăng cân, nhất là sau sinh con đầu lòng. Gần hai năm qua, tôi nỗ lực cải thiện diện mạo để giữ sức khỏe. Có lúc tôi ngỡ ngàng vì không nghĩ bản thân giảm cân được. Một số người còn nghĩ tôi phẫu thuật thẩm mỹ để có vóc dáng hiện tại nhưng không phải.

- Chị từng áp lực ra sao khi bị chê bai ngoại hình tăng cân không kiểm soát?

- Tôi không để ý lời bình luận chê bai, cũng không để chúng ảnh hưởng đến tâm lý. Được mang thai, làm mẹ là hạnh phúc lớn của tôi, nên sau khi sinh con, tôi có bị tăng cân cũng là việc bình thường. Ngày trước, tôi cũng có áp lực chuyện làm sao để có thể mặc trang phục tôn dáng nhưng không đến mức stress. Trước mọi chuyện, tôi vẫn được chồng yêu thương, trân trọng, không có gì phải lo sợ. Ngoài ra, khi thấy cơ thể béo ra, tôi ý thức rõ giảm cân không phải muốn là cải thiện được ngay, mà phải có quá trình, phải kiên nhẫn.

- Chị áp dụng phương pháp nào để giảm cân phù hợp sức khỏe?

- Tôi phải kiên trì tuyệt đối, thay đổi suy nghĩ, bớt nóng vội. Trước đây, tôi từng áp dụng sai cách như nhịn ăn, dẫn đến phải nhập viện, đau bao tử. Thời gian đầu ở phòng gym, do tập quá sức, tôi gục ngã. Nhớ lại, tôi thấy thời gian đó cực như "chết đi sống lại".

Về sau, tôi quyết định thay đổi, ăn uống chừng mực, phù hợp thể trạng của bản thân, kết hợp kiên trì luyện tập. Mỗi ngày, tôi ăn hai bữa với cháo yến mạch loãng không gia vị vào sáng sớm, cùng nhiều rau củ vào buổi tối, trước 20h. Tôi còn bổ sung vào thực đơn bún gạo lứt, miến, ức gà, rau xanh và trái cây, hạn chế ăn đồ ngọt, chất béo. Tôi duy trì tập cardio hàng ngày khoảng 90 phút với huấn luyện viên cá nhân.

Quá trình giảm cân của tôi luôn có chồng đồng hành. Để tôi không lên cơn thèm ăn, anh hạn chế trổ tài vào bếp, thậm chí nhịn ăn theo vợ. Thực đơn mỗi ngày anh chuẩn bị cho gia đình thường có thêm nhiều rau.

Phan Như Thảo giảm từ 84 kg xuống 60 kg sau gần hai năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Sau sáu năm kết hôn, cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

- Tôi khá may mắn khi bước vào từng giai đoạn quan trọng của cuộc đời đúng thời điểm, nên nhìn đâu cũng thấy vui vẻ. Tôi chưa từng trải qua cảm giác mệt mỏi trong hôn nhân, phần lớn là do tìm đúng người bạn đời tâm lý. Tôi nhiều lúc cũng dễ cáu gắt nhưng vẫn phải cư xử đúng mực, làm gương cho nhân viên. Khi về nhà, tôi có người sẵn sàng ngồi cạnh để xả hết mọi chuyện, thậm chí khóc to lên.

Tôi đang học hỏi mọi thứ từ chồng mỗi ngày. Quan điểm vun vén hôn nhân của tôi không khác trước. Tôi cứ trân trọng, nâng niu từng phút giây gia đình ở cạnh nhau.

Phan Như Thảo dự show thời trang của Adrian Anh Tuấn hôm 13/4 ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị và chồng dành thời gian chăm sóc con gái thế nào?

- Bé Bồ Câu hiện bảy tuổi, bắt đầu nhận biết nhiều thứ xung quanh. Nhà tôi không thuê vú em nên ngoài thời gian ở trường, con được chăm sóc, dạy dỗ hoàn toàn bởi bố mẹ. Sáng vợ chồng tôi cùng đưa con đến lớp, chiều đón về rồi quây quần.

Tôi nhận ra ông xã ngày càng trẻ con. Trước đây, chồng tôi khá khó tính nhưng giờ đứng trước con gái lại ngoan, hiền. Nhờ tính cách của anh, không khí gia đình tôi luôn tươi vui.

Tôi không quá khiêm khắc hay đặt ra quy định nào với bé. Nếu con thích làm gì, mua món đồ chơi nào, tôi sẵn sàng chiều, miễn không sai. Trong nhiều chuyến từ thiện gần đây, tôi dẫn con theo, cho bé trải nghiệm nhiều hoạt động. Tôi cũng sợ con sống đầy đủ quá nên sẽ không biết chia sẻ, yêu thương người khác. Tôi hay nói với bé: "Nếu con muốn giúp đỡ các bạn, làm điều tốt, việc đầu tiên là phải chăm chỉ. Khi đã thành công, con có thể giúp nhiều người, làm điều mong muốn".

Phan Như Thảo (phải) cùng con gái làm từ thiện ở Đà Lạt, ngày 25/4. Cô sinh năm 1988, quê Cà Mau, từng vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. Cô từng đóng phim "Sắc đẹp và danh vọng", "Số phận bị đánh cắp"...

- Chị có kế hoạch gì cho việc quay lại showbiz?

- Tôi vẫn chờ cơ hội thích hợp. Hiện tôi làm gì cũng phải thu xếp thời gian, ưu tiên chồng con trước. Nếu có dự án nào không phải đi xa nhiều, tôi sẵn sàng tham gia. Hiện tôi thèm đóng phim, nhân vai có nhiều đất diễn, đa dạng cảm xúc, càng khó càng tốt. Tôi còn muốn thử sức ở lĩnh vực mới - làm người trò chuyện, dẫn chương trình - quanh chủ đề kinh nghiệm sống, câu chuyện ý nghĩa.

Mỗi ngày, tôi vẫn điều hành kinh doanh, không phải "có chồng đại gia nên sống tận hưởng" như nhiều người nghĩ. Tôi tự lập khá sớm nên không có suy nghĩ dựa dẫm người khác. Chồng tôi thỉnh thoảng nói "với vợ không bao giờ là đủ". Tôi nghĩ mình đang có sức khỏe thì phải làm việc, tạo giá trị cho xã hội. Tôi không ủng hộ chuyện về hưu sớm rồi sống an yên, chẳng màng đến cuộc đời.