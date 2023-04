Taylor Swift - cỗ máy kiếm tiền

Taylor Swift được dự đoán có thể trở thành tỷ phú sau khi chuyến lưu diễn mới nhất của cô kết thúc vào tháng 9.

Ca sĩ đang thực hiện The Eras Tour với 52 buổi diễn vòng quanh thế giới. Đêm đầu tiên tại thành phố Glendale, bang Arizona hôm 17/3 có 69.000 người tham dự. Con số này giúp Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ có lượng khán giả tham dự concert mở màn cao nhất nước Mỹ. Qua những buổi diễn ở Las Vegas, Arlington, Taylor đưa người hâm mộ trải nghiệm từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ca sĩ hát live 44 ca khúc trong ba tiếng, mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu

Tờ Billboard mô tả nhu cầu về vé tham dự Eras Tour là "chưa từng có" và "khủng khiếp", khiến trang bán vé sập ngay ngày đầu mở. Giá vé rẻ nhất là 289 USD và đắt nhất là 485 USD (chưa tính thuế). Theo Forbes, David Herlihy - Giáo sư nghiên cứu ngành âm nhạc tại Đại học Northeastern - ước tính cô có thể thu khoảng 620 triệu USD từ tour diễn, trở thành ca sĩ tỷ phú tiếp theo sau Rihanna. Còn Billboard cho rằng chuyến lưu diễn sẽ giúp cô thu về khoảng 591 triệu USD, trong khi lợi nhuận phải chia với trang web bán vé là 12,9 triệu USD. Cô hiện có tài sản ròng 570 triệu USD, vượt qua Britney Spears (70 triệu USD), Ariana Grande (240 triệu USD), Adele (220 triệu USD).

Taylor Swift trong một buổi biểu diễn mở màn của "The Eras Tour" hôm 17/3. Ảnh: AFP

Trang Women's Health đánh giá Taylor Swift là "cỗ máy" kiếm tiền hàng đầu trong ngành âm nhạc. Cô có xuất phát điểm tốt khi sinh ra trong gia đình giàu có, với bố là nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng tại ngân hàng Merrill Lynch - ngân hàng đầu tư lớn thứ ba tại Mỹ, sau đó trở thành chủ tịch ngân hàng. Mẹ của Taylor là Andrea Finlay, từng là giám đốc tài chính cho một quỹ đầu tư. Từ nhỏ, cô được bố mẹ tạo điều kiện tiếp xúc nghệ thuật, theo đuổi âm nhạc.

Tám trong tổng số 10 album của Taylor đoạt quán quân bảng xếp hạng Billboard 200, bán ra khoảng 51 triệu bản đĩa. Năm 2019, cô là nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất thế giới, với 185 triệu USD. Năm 2020, trong khi các hoạt động biểu diễn đóng băng vì dịch, Taylor vẫn kiếm được 23,8 triệu USD nhờ phát hành hai album Folklore và Evermore. Trước đó, năm 2018, Taylor’s Reputation tour giúp cô thu được 191,1 triệu USD ở riêng nước Mỹ và 345 triệu USD trên toàn thế giới.

Ngoài âm nhạc, Taylor kiếm tiền nhờ việc đóng vai khách mời hoặc lồng tiếng cho một số nhân vật trong các bộ phim như Cats, Amsterdam, The Giver, The Lorax và Valentine's Day. Các bộ phim ngắn, phim tài liệu do Taylor thực hiện cũng giúp cô kiếm hàng triệu USD. Cô từng hợp tác Netflix để làm phim tài liệu về chuyến lưu diễn Reputation. Năm 2020, cô ra mắt hai phim khác cùng thể loại là Miss Americana và Folklore: The Long Pond Studio Sessions. Năm 2021, phim ngắn All Too Well: The Short Film, chuyển thể từ đĩa đơn cùng tên của Taylor, đoạt nhiều giải thưởng trong đó có một Grammy cho Video ca nhạc xuất sắc.

Taylor Swift còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Apple, Keds, Coca-cola, Capital One. Ngoài ra, cô là một tay buôn bất động sản có tiếng. Cô yêu thích các biệt thự cổ, sở hữu nhiều nhà đẹp ở các thành phố như New York, Nashville, Massachussets, California. Năm 2012, khi đang hẹn hò với Conor Kennedy, Taylor đã mua một căn nhà bảy phòng ngủ ở Cape Cod với giá 4,8 triệu USD. Sau khi hai người chia tay năm 2013, cô đã bán tài sản với giá 5,675 triệu USD. Năm 2018, Taylor cũng bán hai ngôi nhà ở Beverly Hills với giá 2,65 triệu USD và 4 triệu USD.

Taylor Swift sinh năm 1989, bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thành công nhất hơn chục năm qua, bán 50 triệu album cùng 150 triệu đĩa đơn toàn cầu. Trong sự nghiệp, Taylor đoạt 10 giải Grammy, 29 giải AMA (phá kỷ lục của Michael Jackson). Năm 2019, ban tổ chức AMA vinh danh cô là Nghệ sĩ của thập niên 2010. Ca sĩ được trao giải Biểu tượng toàn cầu tại Brit Awards 2021.