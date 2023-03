Thầy hiệu trưởng bị dẫn dụ lừa cấp mã rút tiền trong tài khoản, mất gần 1 tỷ đồng

Thầy hiệu trưởng bị nhóm đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ viễn thông, cán bộ công an dẫn dụ cấp mã rút tiền trong tài khoản, lừa mất gần 1 tỷ đồng.

Ngày 29/3, Công an huyện Cẩm Xuyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ việc một hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn bị nhóm người giả mạo công an lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.

Nạn nhân trong vụ việc là ông C.V.S (58 tuổi, trú xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên).

Hai ngày trước, ông S viết đơn trình báo sự việc gửi tới cơ quan chức năng.

Pháp luật TP.HCM cho hay, ông S nhận được điện thoại của một người xưng là "nhân viên tổng đài viễn thông". Người lạ này nói với ông S rằng số thuê bao đang dùng bị rò rỉ thông tin cá nhân và số điện thoại này đã bị đăng ký tài khoản để phát tán thông tin xấu độc.

Qua trò chuyện, ông S đề nghị "nhân viên viễn thông" này xóa tài khoản.

Người này nói tài khoản này được đăng ký ở Đà Nẵng, nếu muốn xóa thì phải có sự thanh kiểm tra của công an địa phương. Người này cung cấp cho ông S một số điện thoại.

Khi ông S gọi vào số đó thì bên kia xưng đại úy công an, bảo ông S “đến trực tiếp Công an TP.Đà Nẵng để trình báo”. Tiếp theo người này nói “không sắp xếp để vào trực tiếp được sẽ tạo điều kiện để làm việc qua mạng” và kết nối cho ông S nói chuyện với cán bộ cấp trên...

Sau đó ông S bị dẫn dắt làm theo hướng dẫn và lộ thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP…

Từ đó, số tiền 965 trong tài khoản của ông S đã bị chiếm đoạt.

"Tôi mong cơ quan công an xem xét giúp đỡ. Bản thân tôi có sự bất cẩn, bị kẻ xấu dùng thủ đoạn thôi miên, đánh đòn tâm lý. Là lãnh đạo nhà trường, tôi lấy làm tiếc", ông S bày tỏ trên .

Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Việt Hương (T/h)