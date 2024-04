The Sentry - Coworking lý tưởng cho những nhà sáng tạo trẻ

Trong hệ sinh thái The Sentry, bạn có thể tìm thấy những công ty trẻ hay các nhà startup, freelancer có cùng chí hướng, sáng tạo, và nhiệt huyết trong cùng lĩnh vực.

Những lưu ý khi thuê văn phòng chia sẻ tại TP.HCM

Văn phòng chia sẻ (Coworking Space) đang ngày càng trở nên phổ biến tại TP.HCM, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, freelancer và những người làm việc từ xa. Mô hình này mang đến nhiều ưu điểm như tiết kiệm chi phí, tăng tính linh hoạt và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tuy nhiên, để lựa chọn được văn phòng chia sẻ phù hợp, bạn cần lưu ý một số yếu tố quan trọng sau:

Xác định nhu cầu sử dụng

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp khởi nghiệp, freelancer, công ty nhỏ,...

Số lượng nhân viên: Hiện tại và dự kiến trong tương lai.

Ngành nghề kinh doanh: Hình thức hoạt động, văn hóa doanh nghiệp.

Ngân sách: Khoản chi dành cho việc thuê văn phòng chia sẻ.

Vị trí: Gần trung tâm, thuận tiện giao thông, dễ tiếp cận khách hàng và đối tác.

Tiện ích: Hệ thống điện nước, internet, an ninh, khu vực chung, phòng họp,...

Lựa chọn văn phòng chia sẻ phù hợp

Trước khi thuê văn phòng, bạn hãy tìm hiểu về uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà cung cấp văn phòng chia sẻ. Chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ vệ sinh, an ninh,... Môi trường làm việc, văn hóa cộng đồng, cơ hội giao lưu và kết nối. So sánh giá thuê của các văn phòng chia sẻ khác nhau để lựa chọn mức giá phù hợp đồng thời tham khảo kỹ các điều khoản hợp đồng thuê văn phòng chia sẻ trước khi ký kết, bao gồm thời hạn thuê, giá thuê, điều khoản thanh toán, trách nhiệm của hai bên,...

Ngoài ra, khách hàng nên tham quan văn phòng chia sẻ trước khi quyết định thuê. Đọc kỹ hợp đồng: Đảm bảo hiểu rõ tất cả các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký kết và tuân thủ các quy định chung của văn phòng chia sẻ để đảm bảo môi trường làm việc văn minh và an toàn.

Bằng cách cân nhắc kỹ lưỡng và lưu ý những yếu tố trên, bạn có thể lựa chọn được văn phòng chia sẻ phù hợp cho doanh nghiệp của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.

The Sentry - Coworking lý tưởng cho những nhà sáng tạo trẻ

Với hơn 4 năm thành lập - The Sentry chính là địa điểm thuê văn phòng tốt nhất tphcm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup và freelancer có thể đạt được thành công trên hành trình chinh phục sự nghiệp. 3 cơ sở tọa lạc tại những vị trí đắc địa của quận 1, quận 2 là The Sentry P, The Sentry Z, The Sentry C mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, tiện nghi, môi trường làm việc năng động và cộng đồng kết nối mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của bạn.

Khu vực vườn ngoài trời mát mẻ tại toà nhà Sontus của The Sentry P.

Cả 3 cơ sở The Sentry được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng với diện tích rộng rãi và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Tòa nhà được trang bị đầy đủ các tiện nghi cao cấp như: hệ thống thang máy tốc độ cao, hệ thống điều hòa không khí thông minh, hệ thống an ninh 24/24,... Không gian làm việc được bố trí linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp, từ văn phòng riêng đến khu vực co-working chung.

The Sentry cung cấp không gian làm việc hiện đại, sang trọng với đầy đủ tiện nghi cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp. Tòa nhà được trang bị hệ thống an ninh 24/7, đảm bảo an toàn cho tài sản và thông tin của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình luôn sẵn sàng hỗ trợ trong mọi vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ văn phòng.

The Sentry là nơi tập trung của cộng đồng doanh nghiệp trẻ, năng động và sáng tạo. Nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên tại The Sentry giúp các doanh nghiệp kết nối và giao lưu với nhau. Đặc biệt, The Sentry cung cấp giá thuê văn phòng cạnh tranh so với các tòa nhà văn phòng hạng A khác tại TP.HCM cùng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng thuê văn phòng dài hạn.

Ngoài việc cung cấp không gian làm việc lý tưởng để thúc đẩy và tạo cảm hứng cho người lao động làm việc hiệu quả hơn, The Sentry cũng không quên đề cao tính cân bằng giữa công việc - cuộc sống, và sức khỏe của người lao động.