AstraZeneca thừa nhận vắc xin COVID-19 gây đông máu

Hãng dược phẩm Anh – Thuỵ Điển AstraZeneca đang vướng vào một vụ kiện tập thể liên quan đến vắc xin COVID-19 của mình. Hãng thừa nhận vắc xin này có thể gây đông máu kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu (TTS).

Theo bài viết của báo The Telegraph ngày 28/4, AstraZeneca đã viết trong tài liệu pháp lý nộp lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh vào tháng 2: “Điều được thừa nhận là vắc xin AstraZeneca, trong một số trường hợp rất hiếm, có thể gây ra TTS. Cơ chế nhân quả chưa được biết rõ”.

Tổng cộng 51 vụ kiện đã được các nạn nhân và gia đình họ đệ trình lên Tòa án Tối cao ở Anh. Telegraph đưa tin, các nguyên đơn đòi bồi thường 100 triệu bảng.

Vắc xin COVID-19 của AstraZeneca, được bán ra thị trường với tên thương mại Covishield và Vaxzevria.

Covishield được điều chế bởi AstraZeneca và Đại học Oxford, được sản xuất bởi Viện Huyết thanh Ấn Độ. Covishield được tiêm chủng rộng rãi ở hơn 150 quốc gia, bao gồm cả Anh và Ấn Độ.

Một số nghiên cứu được thực hiện trong thời kỳ đại dịch cho thấy vắc xin này đạt hiệu quả từ 60 - 80% trong việc bảo vệ chống lại virus corona mới.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng Covishield có thể khiến một số người bị đông máu, có thể dẫn đến tử vong.

Tháng 4/2021, ủy ban an toàn của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đã báo cáo rằng việc tiêm vắc xin này liên quan đến cục máu đông trong não, bụng và động mạch cũng như giảm tiểu cầu. Vào thời điểm đó, EMA và Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA) của Vương quốc Anh khẳng định lợi ích của vắc xin lớn hơn những rủi ro tiềm ẩn và khuyến khích mọi người nên tiêm chủng.

Trong thông cáo báo chí đưa ra tháng 11/2021, AstraZeneca cho biết hai tỷ liều vắc xin của họ đã được cung cấp cho các quốc gia trên thế giới trong chưa đầy 12 tháng sau lần phê duyệt đầu tiên.

Đến năm 2022, gã khổng lồ dược phẩm đã kiếm được lợi nhuận từ việc bán vắc xin COVID-19 và cho biết đã phân phối khoảng 102 triệu liều vắc xin thông qua chương trình COVAX trong quý 4/2022.

AstraZeneca thừa nhận nguy cơ vắc xin gây TTS sau 1 năm đấu tranh pháp lý để chống lại vụ kiện cho rằng vắc xin của hãng này gây tử vong và tổn thương nghiêm trọng trong nhiều trường hợp.

Theo Telegraph, đơn kiện đầu tiên được nộp lên toà vào năm 2023, khi một bệnh nhân tố cáo việc tiêm vắc xin đã khiến anh bị tổn thương não vĩnh viễn do máu đông và chảy máu trong não.

Theo báo cáo ngày 29/4 từ Tòa án và Cơ quan Tư pháp Vương quốc Anh, cái chết của một bệnh nhân 28 tuổi là trường hợp mới nhất liên quan đến tác dụng phụ gây đông máu do vắc xin của AstraZeneca. Báo cáo kết luận bệnh nhân tử vong do huyết khối xoang tĩnh mạch não và giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch do vắc xin COVID-19 gây ra.

Bên cạnh rắc rối về vắc xin COVID-19, tháng 10/2023, AstraZeneca phải trả 425 triệu USD để giải quyết các vụ kiện cáo buộc thuốc trị chứng ợ nóng Nexium (esomeprazole) và Prilosec (omeprazole) gây bệnh thận mãn tính.

