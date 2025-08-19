Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Áp thấp nhiệt đới sắp tan, bão mạnh có thể nối tiếp

07:44 19/08/2025
Sáng sớm nay (19/8), áp thấp nhiệt đới áp sát Hải Phòng - Quảng Ninh, dự báo trong hôm nay đi vào đất liền biên giới Việt - Trung và suy yếu dần.

Vào 4h sáng nay (19/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Ap thap nhiet doi anh 1

Áp thấp nhiệt đới tan dần trong hôm nay (19/8).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trạm Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cửa Ông gió mạnh cấp 6.

Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào khu vực biên giới Việt Trung và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16h chiều nay, tâm vùng áp thấp trên biên giới Việt Trung và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, hôm nay, mưa tiếp tục ở miền Bắc.Từ sáng sớm đến đêm 19/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Khu vực Tây Bắc Bộ trong ngày và đêm nay có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, có nơi trên 80 mm.

Trên biển, khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) ngày 19/8 có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền ngày 19/8, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Các khu vực khác trên cả nước hôm nay ít mưa, ngày nắng, riêng Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ trong chiều tối và đêm nay có thể xuất hiện mưa rải rác ở một số khu vực, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có các nhiễu động hoạt động mạnh có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão, sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tác động đến thời tiết của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 8.

Cơ quan này lưu ý, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn, các thông tin giám sát thời tiết và cảnh báo tức thời dông, sét ở địa chỉ: www.iweather.gov.vn.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/ap-thap-nhiet-doi-sap-tan-bao-manh-co-the-noi-tiep-post1577780.html
Cùng chủ đề
Cách mạng Tháng Tám với bài học xây dựng hệ thể chế trong kỷ nguyên mới Đời sống
Cách mạng Tháng Tám với bài học xây dựng hệ thể chế trong kỷ nguyên mới

Theo GS Tạ Ngọc Tấn, Cách mạng Tháng Tám mở ra độc lập, tự do và đặt nền móng thể...

Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời Đời sống
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

Mặc dù thời tiết tại Hà Nội vào sáng 16/8 có mưa lớn kéo dài thế nhưng bầu không khí...

Những nhịp chân hùng tráng tại buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9 Đời sống
Những nhịp chân hùng tráng tại buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9

Hơn 16.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã cùng nhau diễu...

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Putin Đời sống
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Putin

Dù chưa đạt bất cứ thỏa thuận nào, cuộc gặp “lịch sử” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng...

Lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành; danh sách các điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025 Đời sống
Lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành; danh sách các điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu...

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba Đời sống
Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba

Sau hơn 1 ngày kêu gọi chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình...

Mới cập nhật
Làm mát xưởng may: Giải pháp cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc hiện đại

Làm mát xưởng may: Giải pháp cần thiết cho ngành công nghiệp may mặc hiện đại

Tại các nhà xưởng may mặc, môi trường làm việc thường xuyên đối mặt với nhiệt độ cao, không khí tù túng và bụi vải dày đặc. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của công nhân mà còn làm giảm hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm. Do đó, việc đầu tư vào hệ thống làm mát xưởng may không còn là lựa chọn tùy ý, mà là giải pháp bắt buộc để doanh nghiệp vận hành ổn định và phát triển bền vững.

8 giờ trước Kinh doanh

Quạt hút công nghiệp – Giải pháp thông gió tối ưu cho nhà xưởng hiện đại

Quạt hút công nghiệp – Giải pháp thông gió tối ưu cho nhà xưởng hiện đại

Trong các nhà xưởng, kho bãi hay trang trại, tình trạng nóng bức, bụi bẩn và không khí tù đọng khiến môi trường làm việc trở nên ngột ngạt, thiếu an toàn. Đây là nguyên nhân khiến năng suất giảm sút, máy móc nhanh hỏng và ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động. Để khắc phục hiệu quả vấn đề này, quạt hút công nghiệp đang trở thành giải pháp được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn. Cùng tìm hiểu những thông tin cần biết về thiết bị này trong nội dung dưới đây.

8 giờ trước Kinh doanh

Bạn trẻ cần ứng xử ra sao khi bị 'sàm sỡ' trên tàu Metro?

Bạn trẻ cần ứng xử ra sao khi bị 'sàm sỡ' trên tàu Metro?

Chiều 14/8, trên chuyến tàu Metro số 1 (hướng từ quận Bình Thạnh cũ về trung tâm TP. HCM - Bến Thành), đã xảy ra một vụ quấy rối, mà nạn nhân là cô gái trẻ, khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

15 giờ trước GEN Z

Cách mạng Tháng Tám với bài học xây dựng hệ thể chế trong kỷ nguyên mới

Cách mạng Tháng Tám với bài học xây dựng hệ thể chế trong kỷ nguyên mới

Theo GS Tạ Ngọc Tấn, Cách mạng Tháng Tám mở ra độc lập, tự do và đặt nền móng thể chế dân chủ, soi sáng hành trình hoàn thiện quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.

15 giờ trước Đời sống

Cần làm gì khi mắc bệnh vảy nến?

Cần làm gì khi mắc bệnh vảy nến?

Vảy nến là bệnh mạn tính, tiến triển từng đợt, nhưng có thể kiểm soát tốt nếu điều trị đúng. Nếu bỏ điều trị hoặc điều trị không đúng có thể làm bệnh ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

15 giờ trước Bệnh thường gặp

Pin iPhone 17 bao nhiêu mAh và dùng được bao lâu

Pin iPhone 17 bao nhiêu mAh và dùng được bao lâu

Thời lượng pin luôn là yếu tố được người dùng cân nhắc khi lựa chọn một chiếc điện thoại di động, đặc biệt là với các dòng smartphone cao cấp như iPhone. Với thế hệ mới nhất – iPhone 17, Apple đã có những điều chỉnh đáng kể nhằm nâng cao trải nghiệm pin. Nhưng liệu với thiết kế mỏng hơn, thời lượng sử dụng có thực sự cải thiện? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cấu hình pin của iPhone 17 và đánh giá khả năng sử dụng thực tế.

1 ngày trước CÔNG NGHỆ

Giới thiệu tính năng tính đạo hàm online trên web Gia Sư VietEdu

Giới thiệu tính năng tính đạo hàm online trên web Gia Sư VietEdu

Đạo hàm online là công cụ miễn phí của Gia Sư VietEdu, hỗ trợ học sinh THPT học và luyện tập đạo hàm hiệu quả hơn. Với giao diện thân thiện, chỉ cần nhập hàm số là hệ thống sẽ tính kết quả, hiển thị từng bước cùng quy tắc áp dụng trong vài giây. Đây là giải pháp giúp học sinh nắm chắc kiến thức, tiết kiệm thời gian và tăng sự tự tin khi làm bài.

2 ngày trước Học đường

20 năm “Mãi mãi tuổi 20”: Từ những trang nhật ký đến hành trình lan tỏa yêu thương

20 năm “Mãi mãi tuổi 20”: Từ những trang nhật ký đến hành trình lan tỏa yêu thương

Tròn hai thập kỷ sau khi hai cuốn nhật ký chiến tranh gây tiếng vang lớn - “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của Anh hùng LLVT Nhân dân Đặng Thùy Trâm được xuất bản, hành trình tri ân và lan tỏa giá trị nhân văn từ những trang viết thời chiến vẫn đang tiếp tục cháy sáng qua một nhịp cầu đặc biệt: Quỹ Mãi mãi tuổi 20, nay là Câu lạc bộ (CLB) Mãi mãi tuổi 20.

2 ngày trước XÃ HỘI

Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời

Mặc dù thời tiết tại Hà Nội vào sáng 16/8 có mưa lớn kéo dài thế nhưng bầu không khí luyện tập của hơn 16.000 cán bộ chiến sĩ tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 vẫn rất nghiêm túc và khí thế.

3 ngày trước Đời sống

Sơn Tùng M-TP chính thức lộ diện giữa bão drama: Đẹp trai như "soái ca" sơ mi trắng, mời cả trăm người gặp mặt ở resort hạng sang

Sơn Tùng M-TP chính thức lộ diện giữa bão drama: Đẹp trai như "soái ca" sơ mi trắng, mời cả trăm người gặp mặt ở resort hạng sang

Sơn Tùng M-TP đã chính thức xuất hiện công khai sau nhiều ngày là tâm điểm MXH.

3 ngày trước Showbiz