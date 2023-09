Thông báo mới về các chuyến tàu, phà đi Phú Quốc và các đảo ở Kiên Giang

Sau 3 ngày mắc kẹt trên đảo Phú Quốc và Nam Du, hàng chục ngàn du khách vỡ òa khi tàu, phà từ đất liền đi các đảo ở tỉnh Kiên Giang đã hoạt động lại từ sáng hôm nay.

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang cho biết đã cho phép tất cả các chuyến tàu, phà từ đất liền đi các đảo và ngược lại hoạt động bình thường từ sáng 5-9.

Các quầy bán vé tàu, phà tại Kiên Giang hoạt động hết công suất phục vụ khách

Trước đó, sáng 2-9, tất cả các chuyến tàu, phà đi Phú Quốc và các đảo của tỉnh Kiên Giang phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão số 3 (Saola).

Vì sự cố trên, hàng ngàn du khách dự định đến đảo Phú Quốc, Nam Du trong ngày 2-9 phải tiếc nuối quay đầu hoặc chuyển hướng đi các khu du lịch trong khu vực ĐBSCL. Ngoài ra, còn có hơn 10.000 du khách trên các đảo Phú Quốc và Nam Du không kịp quay về đất liền trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.

Nhiều du khách vỡ òa khi tàu, phà hoạt động trở lại

Ông Hà Minh Phúc, du khách đến từ tỉnh Sóc Trăng, cho biết gia đình đi du lịch Phú Quốc bằng đường bộ và phà từ sáng 1-9, dự kiến sẽ về vào ngày 4-9 để các con kịp dự lễ khai giảng năm học mới nhưng không có phà về. "Hôm nay nghe thông báo tàu, phà chạy mà vỡ òa. Hôm qua tôi đã dự định tình hình xấu nhất là phải gửi lại xe ô tô, cả nhà đi máy bay về vì công việc làm ăn và học hành của các con... " - ông Phúc bộc bạch.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, lượng khách đến tham quan các khu du lịch của tỉnh trong kỳ nghỉ lễ 2-9 giảm mạnh so với cùng kỳ

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1-9 đến 4-9), tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 126.690 lượt khách, giảm 32,9% so với cùng kỳ. Trong đó, có 5.738 lượt khách quốc tế, giảm 21,3% so với cùng kỳ; khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 91.023 lượt, giảm 27,7% so với cùng kỳ; khách có lưu trú 35.667 lượt, giảm 43,2% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt trên 153 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân đạt chỉ đạt khoảng 27%.

Riêng TP Phú Quốc đón 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ. Trong đó, có 5.700 lượt khách quốc tế; khách tham quan các khu, điểm du lịch 43.335 lượt, giảm 24,4% so với cùng kỳ; khách có lưu trú 19.209 lượt khách, giảm 38,6% so với cùng kỳ.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết nguyên nhân chính khiến du lịch Kiên Giang thất thu trong kỳ nghỉ lễ 2-9 là do ảnh hưởng của bão số 3 buộc các tuyến tàu từ bờ ra đảo phải ngưng hoạt động, khách hủy tour, thay đổi lịch trình sang điểm đến khác.

"Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan là việc tổ chức các loại hình du lịch một số nơi chưa phong phú, các điểm vui chơi giải trí còn thiếu nên khách du lịch chỉ tập trung ở TP Phú Quốc và TP Hà Tiên là chính" - ông Thái nói.

