Thông điệp Tarot ngày 1/8/2024 cho 12 cung hoàng đạo: Song Ngư bốc lá Three of Pentacles

Ngày 1/8/2024, lá bài Three of Pentacles mang đến thông điệp tích cực cho Song Ngư. Bạn sẽ nhận được sự công nhận cho nỗ lực và chất lượng công việc của mình.

1. Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Lá bài Tarot: The Sun

Sự xuất hiện của lá bài The Sun mang đến dấu hiệu của sự tự do và năng lượng dồi dào trong cuộc sống của bạn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn khám phá thế giới xung quanh và tận hưởng những trải nghiệm mới. The Sun tượng trưng cho sức sống, sự tự do, niềm vui và khả năng tự thể hiện bản thân một cách rực rỡ.

Nếu bạn đang trong quá trình tìm kiếm một công việc mới, lá bài này cho thấy cơ hội đang đến gần. Điều quan trọng là bạn phải giữ được sự khiêm tốn và sẵn sàng chia sẻ thành quả với những người đồng nghiệp, dù bạn là người đảm nhận phần lớn công việc. Nói chung, công việc của bạn đang vững vàng và sẵn sàng mở ra những cơ hội và sự tiến triển mới.

2. Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Lá bài Tarot: Three of Wands ngược

Three of Wands thường biểu thị những thành công trong công việc và sự công nhận cho những nỗ lực của bạn. Dù bạn làm việc tại nhà hay ở văn phòng, lá bài này cho thấy rằng công sức của bạn đã được đánh giá cao. Đừng ngại tự hào về những thành quả mà bạn đã đạt được.

Về mặt tình cảm, mọi thứ có thể khá ổn nếu bạn và người Yêu của bạn đối xử với nhau một cách công bằng. Nếu không, đây có thể là thời điểm để cân nhắc về mối quan hệ và quyết định xem có nên tiếp tục hay không, sau khi đã giải thích rõ ràng mọi vấn đề. Nếu bạn vừa gặp một người mới, lá bài này cho thấy họ đánh giá cao bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm tình yêu nhưng chưa thấy triển vọng, có thể bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc. Hãy xem xét việc cân bằng lại cuộc sống cá nhân và công việc để tận hưởng những khoảnh khắc cá nhân hơn.

3. Song Tử (21/5 – 20/6)

Lá bài Tarot: The Empress

Lá bài The Empress cho thấy bạn đang thu hút sự chú ý của người khác nhiều hơn bình thường. Có thể sẽ có người tìm đến bạn để xin lời khuyên hoặc đơn giản chỉ cần một bờ vai để tựa vào. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn nhìn nhận bản thân qua con mắt của người khác – như một người khôn ngoan và đầy lòng nhân ái. Hãy chia sẻ những gì bạn có với người xung quanh, vì sự khôn ngoan và sự quan tâm của bạn là rất quý giá.

Lá bài này cũng chỉ ra rằng đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư. Hãy lắng nghe bản năng của mình và sẵn sàng đầu tư với những gì bạn có. Tiền bạc sẽ đến với bạn một cách phong phú. Đừng ngần ngại chia sẻ sự giàu có của bạn với những người xung quanh, vì điều đó sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn nữa.

4. Cự Giải (21/6 – 22/7)

Lá bài Tarot: Three of Swords

Mặc dù lá bài Three of Swords thường được miêu tả với hình ảnh trái tim bị đâm bởi những thanh gươm, đừng vội nghĩ rằng nó hoàn toàn xấu. Lá bài này chủ yếu biểu thị nỗi buồn và đau khổ, nhưng cũng mang đến sự hiểu biết sâu sắc và khả năng tìm thấy niềm vui trong quá trình vượt qua khó khăn. Hãy cho phép mình trải nghiệm và cảm nhận trọn vẹn những nỗi đau, vì đây là cách duy nhất để bạn thực sự vượt qua chúng.

Về sức khỏe, bạn có thể cảm thấy không tốt như mong đợi. Các cảm xúc tiêu cực như trầm cảm hoặc lo âu có thể ảnh hưởng đến thể trạng của bạn. Điều quan trọng là giữ thái độ tích cực, bất kể tình hình hiện tại ra sao. Hãy nhớ rằng bác sĩ không phải là thần thánh và bạn cần đối xử với bản thân bằng tình yêu và suy nghĩ tích cực. Tìm hiểu và áp dụng các phương pháp chữa bệnh hiệu quả. Nếu bạn cần sự hỗ trợ để duy trì trạng thái tinh thần tích cực, đừng ngần ngại yêu cầu giúp đỡ. Bao bọc bản thân bằng những ảnh hưởng tích cực và chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn.

5. Sư Tử (23/7 – 22/8)

Lá bài Tarot: The Hermit

Giống như lá bài Strength, The Hermit khuyến khích bạn dành thời gian để suy ngẫm sâu sắc và tìm kiếm sự tĩnh lặng. Đừng ngần ngại tìm một khoảng thời gian chỉ để ở một mình – ngay cả việc chỉ dạo quanh nhà một lúc cũng có thể giúp bạn làm sáng tỏ tâm trí. Lá bài này biểu thị sự nỗ lực để tìm ra sự thật sâu xa và chân chính. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng việc bạn “làm điều đúng” cũng đồng thời phản ánh đúng bản thân bạn, chứ không chỉ dựa trên kỳ vọng và mong muốn của người khác.

Có khả năng cao rằng bạn sẽ gặp một người có thể đóng vai trò như một người thầy hoặc hướng dẫn bạn, mặc dù họ sẽ không trực tiếp “dạy” bạn. Bạn sẽ học hỏi rất nhiều từ người này ở nhiều mức độ khác nhau. Hãy ưu tiên cho nhu cầu tách biệt khỏi cuộc sống hàng ngày một thời gian – đừng lo lắng, điều này sẽ không kéo dài mãi. Bạn sẽ sớm cảm thấy mình trở lại với Xã hội, nhưng đừng ép bản thân phải tiếp xúc quá nhiều với người khác trừ khi thực sự cần thiết. Trong tháng này, bạn sẽ cảm thấy được phục hồi và trở nên tỉnh táo hơn, đặc biệt là ở khía cạnh tinh thần.

6. Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Lá bài Tarot: Six of Wands ngược

Lá bài Six of Wands thường biểu thị niềm hạnh phúc và sự tán dương, nhưng khi ngược, nó cho thấy bạn có thể không nhận được sự công nhận hoặc thành quả như mong đợi. Dù vậy, đừng quá lo lắng – bạn vẫn sắp thấy những kết quả tích cực từ những nỗ lực của mình. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và đối xử tốt với bản thân, vì bạn hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội công việc mới, lá bài này mang đến dấu hiệu tích cực. Bạn có thể tìm thấy một vị trí tốt hơn so với những gì bạn kỳ vọng. Nếu bạn hiện đang làm việc trong một vị trí đáng mong muốn, mọi thứ sẽ sớm cải thiện vượt xa những gì bạn đã từng tưởng tượng. Những nỗ lực của bạn đang được đánh giá cao, vì vậy hãy tiếp tục phát huy và tận dụng những thành quả trong công việc hiện tại của bạn.

7. Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Lá bài Tarot: Nine of Cups ngược

Lá bài Nine of Cups thường gắn liền với hạnh phúc và những điều tốt đẹp sắp đến. Khi ngược, nó có thể báo hiệu rằng những mong muốn của bạn sẽ không hoàn toàn dễ dàng đạt được như bạn nghĩ. Mặc dù lá bài này thường biểu thị câu trả lời "Có" trong các câu hỏi dạng có/không, nhưng như mọi khía cạnh khác của Tarot, điều này không phải là một sự khẳng định tuyệt đối và vẫn có thể thay đổi.

Về mặt tình cảm, lá bài này vẫn mang đến tín hiệu tích cực. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, mối quan hệ này có thể trở nên sâu sắc, tốt đẹp và ngọt ngào hơn. Nếu bạn còn độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để gặp gỡ người mới. Hãy ra ngoài, giao lưu và trò chuyện với những người bạn gặp mà không đặt quá nhiều kỳ vọng vào bất kỳ kết quả nào. Mục đích chính là để thư giãn và giải tỏa căng thẳng.

8. Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Lá bài Tarot: King of Pentacles

Lá bài King of Pentacles khuyến khích bạn trở thành người quản lý tốt trong cuộc sống của mình, bao gồm việc sử dụng các nguồn năng lượng và tài nguyên mà bạn có một cách hiệu quả. Nếu lá bài này đại diện cho một người đàn ông trong cuộc sống bạn, thì người đó có thể là người bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa vào.

King of Pentacles là một tín hiệu tích cực cho các vấn đề tài chính. Hầu hết các khoản đầu tư của bạn đang tiến triển tốt và có thể sinh lời nhiều hơn nhờ những quyết định đầu tư thông minh mà bạn đã thực hiện. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để hành động vội vàng. Hãy tiếp tục chấp nhận những rủi ro có tính toán, nhưng tránh bị cuốn vào các quyết định không cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy cân nhắc việc chia sẻ của cải khi cảm thấy cần thiết và nhớ rằng tiền bạc chỉ là tạm thời – bạn không thể mang theo nó mãi mãi.

9. Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Lá bài Tarot: The Wheel of Fortune ngược

Lá bài The Wheel of Fortune nhắc nhở rằng mọi thứ đều có thể thay đổi – cả những điều tốt đẹp lẫn khó khăn đều không kéo dài mãi. Nếu bạn đang cảm thấy như mình đang ở đỉnh cao, hãy nhớ rằng cảm giác đó cũng sẽ thay đổi. Sống trong hiện tại, trân trọng những gì bạn đang có, và hiểu rằng có nhiều yếu tố trong cuộc sống không thuộc quyền kiểm soát của bạn. Hãy chấp nhận sự thay đổi và duy trì tư duy tích cực.

Sự ngại ngùng trước thay đổi có thể ảnh hưởng không tốt đến bạn. Để kiểm soát căng thẳng, hãy tập trung vào những yếu tố cơ bản như dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và tập thể dục thường xuyên. Thiền định và yoga là những lựa chọn tuyệt vời để giúp bạn duy trì trạng thái tinh thần và sức khỏe tốt.

10. Ma Kết (22/12 – 19/1)

Lá bài Tarot: Two of Swords

Lá bài Two of Swords cho thấy rằng các mối quan hệ của bạn – dù là tình bạn, tình yêu hay công việc – có thể đang gặp khó khăn. Đây là thời điểm để bạn xem xét vai trò của mình trong những mối quan hệ này một cách khách quan và đánh giá xem liệu bạn có đang được đối xử công bằng hay không. Nếu không, đây là lúc để bạn cân bằng lại mọi thứ. Sự thay đổi này sẽ yêu cầu bạn phải giao tiếp cởi mở và chân thành, vì không có gì thay đổi mà không cần nỗ lực.

Khi lá bài Two of Swords xuất hiện trong một trải bài liên quan đến các vấn đề tâm linh, nó cho thấy bạn đang tiến gần hơn đến một con đường cân bằng và tích cực hơn trong lĩnh vực tinh thần. Hãy kiên trì với niềm tin và quan điểm của mình, ngay cả khi chúng không hoàn toàn phù hợp với quan điểm của người khác. Điều quan trọng là duy trì sự chính trực trong cách bạn nhìn nhận mọi thứ.

11. Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Lá bài Tarot: The Devil

Lá bài The Devil nhấn mạnh rằng trong mọi hoàn cảnh, bạn luôn có sự lựa chọn. Quan trọng là đừng để người khác quyết định giới hạn của bạn. Nếu bạn cảm thấy bị ràng buộc hoặc thiếu tự do, hãy chắc chắn rằng những cảm giác đó xuất phát từ chính bạn. Bạn có thể giải phóng bản thân khỏi bất kỳ giới hạn nào đang cản trở bạn, và bạn có quyền thực hiện điều đó bất cứ lúc nào.

Hiện tại, bạn có thể cảm thấy cuộc sống của mình ngoài tầm kiểm soát. Đôi khi, điều này là kết quả của những hành động của chính bạn, nhưng thường là do sự trì hoãn. Hãy hành động và dấn bước vào những cơ hội có thể để lấy lại cảm giác kiểm soát. Ngay cả những quyết định nhỏ, như chọn nơi ăn tối, cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Những bước đi nhỏ cũng rất quan trọng.

Bạn có thể cảm thấy bị trói buộc trong một công việc không phù hợp nhưng không thấy cách nào để thoát khỏi nó vì cảm giác an toàn mà công việc đó mang lại. Xem xét liệu việc đổi việc có đáng để bạn thử không. Đánh giá tình hình công việc của bạn từ góc độ thực chất – như giờ làm việc, tuổi tác, khối lượng công việc và phúc lợi. Nếu bạn quyết định ở lại, hãy nhận thức rằng đó là sự lựa chọn của bạn, không phải do ai đó áp đặt. Nếu bạn thấy việc đổi việc không đáng, hãy xem xét cách thay đổi hoàn cảnh hiện tại thay vì chấp nhận sự trói buộc. Bạn chỉ bị trói buộc khi bạn cho phép bản thân bị trói buộc.

12. Song Ngư (19/2 – 20/3)

Lá bài Tarot: Three of Pentacles

Lá bài Three of Pentacles cho thấy rằng bạn đang nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh về những nỗ lực và chất lượng công việc của bạn, ngay cả khi bạn không được trả công cho những công việc này. Đây là dấu hiệu tốt, cho thấy bạn đang đi đúng hướng và nên tiếp tục phát huy những gì mình đang làm. Bạn không cần phải bắt đầu lại từ đầu hoặc từ bỏ những gì đang thực hiện.

Trong lĩnh vực tình yêu, lá bài Three of Pentacles mang đến những tín hiệu tích cực. Nếu bạn đã có một người yêu thương và quan tâm, lá bài cho thấy người đó nhìn nhận bạn với ánh sáng tích cực và đánh giá cao những phẩm chất của bạn. Dù tình yêu chưa phát triển mạnh mẽ, bạn vẫn đang đáp ứng được những tiêu chuẩn mà họ đang tìm kiếm, vì vậy hãy kiên nhẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm tình yêu, có khả năng cao rằng bạn sẽ gặp người đặc biệt trong quá trình làm việc, của bạn hoặc của họ. Hãy chú ý và nhạy bén trong quá trình tìm kiếm này!

(* Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo)