Thừa nhận sử dụng ma túy, Yoo Ah In không bị bắt giữ

Tòa án đã bác bỏ lệnh xin bắt giữ của cảnh sát đối với Yoo Ah In trong việc điều tra các cáo buộc sử dụng ma túy.

Sau buổi thẩm vấn nghi phạm của Tòa án quận trung tâm Seoul, Yoo Ah In đã được bác bỏ lệnh bắt giữ của cảnh sát. Nguyên nhân được đưa ra là do "vi phạm quyền bào chữa".

Cụ thể, trong cuộc thẩm vấn này, Yoo Ah In bất ngờ thừa nhận hầu hết các cáo buộc sử dụng ma túy. Điều này hoàn toàn trái ngược với những lời khai trước đó của nam tài tử khi anh từng phủ nhận lạm dụng propofol, ketamine và zolpidem. Lí do anh đưa ra là do chúng được kê đơn với mục đích điều trị y tế. Chính sự phủ nhận mạnh mẽ của Yoo Ah In với các cáo buộc sử dụng ma túy đã khiến cảnh sát quyết định xin lệnh bắt giữ do lo sợ nghi phạm cố gắng tiêu hủy bằng chứng.

Tuy nhiên, dù đã thừa nhận sử dụng ma túy nhưng Yoo Ah In vẫn không bị bắt giữ. Tòa án đã thông báo bác bỏ lệnh bắt giữ của cảnh sát đối với "Ảnh đế". Nguyên nhân đầy đủ được nêu ra như sau: "Có đầy đủ bằng chứng cho thấy nghi phạm có hành vi sai trái. Nghi phạm đang suy nghĩ về hành động của mình sau khi sử dụng cần sa bất hợp pháp. Nghi phạm đã thừa nhận hầu hết các tội danh và không có tiền án cho một tội phạm tương tự".

Sau khi nhận được tin báo từ tòa án, Yoo Ah In đã được cảnh sát dẫn về nhà ngay trong đêm 24/5. Thông qua người đại diện pháp lý, nam diễn viên đưa ra tuyên bố: "Tôi tôn trọng quyết định của tòa án, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác và nỗ lực hết mình".

Mặc dù không bị bắt giữ ngay lập tức nhưng Yoo Ah In vẫn phải chịu cáo buộc sử dụng 5 loại ma túy khác nhau, bao gồm propofol, cần sa, cocaine, ketamine và zolpidem.