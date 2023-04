Thủy Tiên: 'Không yêu cầu bà Hằng bồi thường tinh thần 14 tỷ đồng'

Liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Thủy Tiên cho biết cô và Công Vinh không yêu cầu bồi thường tổn hại tinh thần.

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm bồi thường 30,4 tỷ đồng tiền tổn thất vật chất; 14,9 tỷ đồng tiền tổn thất về tinh thần do các phát ngôn xúc phạm vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh.

Tuy nhiên, tối 7/4, ca sĩ Thủy Tiên cho biết cô không yêu cầu bồi thường tinh thần 14 tỷ đồng và thông tin này có thể do nhầm lẫn. Thủy Tiên khẳng định vợ chồng cô chỉ đề nghị bồi thường thiệt hại vật chất mà bà Phương Hằng gây ra.

Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ bị bà Phương Hằng bôi nhọ, tố ăn chặn từ thiện.

"Số tiền yêu cầu bồi thường về tổn thất tinh thần 14,9 tỷ đồng là không có, còn số bồi thường chính xác là bao nhiêu thì Tiên cũng không biết vì các hợp đồng kinh tế bị ảnh hưởng là do công ty quản lý và luật sư làm việc. Có nhiều con số tổng hợp nên Tiên không nắm rõ", nữ ca sĩ nói với Zing.

Theo Thủy Tiên, tất cả bằng chứng về số tiền bị thiệt hại của công ty quản lý, phía luật sư đã gửi cho cơ quan điều tra. Đây là số tiền mà công ty quản lý đã bị tất cả đối tác nhãn hàng đồng loạt hủy các hợp đồng đã ký. Thậm chí một số đối tác còn kiện công ty quản lý ra tòa và yêu cầu bồi thường tổn thất, mặc dù trong sự việc này bên Thủy Tiên và công ty quản lý không làm gì sai hay vi phạm đạo đức, pháp luật.

Tháng 1/2022, Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh về việc ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và một số cá nhân huy động tiền từ thiện. Trong đó, một số người tố cáo các nghệ sĩ thiếu minh bạch khi sử dụng tiền quyên góp.

Tuy nhiên, quá trình xác minh, Cục C02 có căn cứ làm rõ các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp nên không có dấu hiệu phạm tội.

Theo kết luận điều tra của Công an TP.HCM, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Phương Hằng đã có những phát ngôn về bí mật đời tư cá nhân, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều người.

Trong số 10 người gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an, có bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh).

Khai lý do xúc phạm vợ chồng này, bà Phương Hằng cho rằng nữ ca sĩ làm từ thiện không minh bạch, ăn chặn... nên dành 3 buổi livestream vào ngày 11/9/2021, 21/1/2022 và 23/1/2022 để "đấu tố". Ngoài ra, bà Hằng có những phát ngôn cho rằng Công Vinh cờ bạc, Thủy Tiên lươn lẹo, móc nối cùng Đàm Vĩnh Hưng quyên góp từ thiện, ăn cướp tiền của người dân...