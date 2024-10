Tin mới nhất về cơn bão số 6: Gây mưa rất to, có thời gian quần thảo khá lâu

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 19h ngày 25/10, tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Trung tâm khí tượng nhận định, từ chiều 26/10, bão di chuyển đến Bắc quần đảo Hoàng Sa sẽ đạt cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đến chiều và đêm 27/10, bão ở trên vùng biển Quảng Bình - Quảng Ngãi.

Chiều 25/10, Bộ trưởng NN - PTNT Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành và các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Bình Thuận để ứng phó với bão số 6.

Tại buổi họp, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, mưa tập trung từ ngày 26 đến 29/10, nhiều nơi có mưa rất to với lượng mưa lên đến 200-300mm.

Từ chiều tối và đêm 26/10 đến 28/10, ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh - Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực ngập đô thị có nguy cơ xảy ra tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, mặc dù là cơn bão số 6 nhưng đây là cơn bão đầu tiên dự báo vào miền Trung trong năm 2024 và được dự báo gây ra mưa lớn có khả năng xảy ra tình trạng ngập lụt giống với năm 2020.

Theo nhận định gió trên biển rất mạnh, khi đi vào đất liền có thể yếu đi nhưng có thời gian quần thảo khá lâu. Do đó, các tỉnh ven biển cần phải quan tâm đến vấn đề sạt lở bờ biển.

Bão số 6 được dự báo là cơn bão được dự báo có cường độ mạnh, diễn biến rất phức tạp, hướng di chuyển, cấp độ gió có thể còn thay đổi do tác động của nhiều hình thế thời tiết trên biển. Người dân cần lưu ý cập nhật trong các bản tin bão tiếp theo.

Theo Duy Anh

