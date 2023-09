'Tình yêu hoàn hảo' - phim Hàn Quốc từng lấy nước mắt nhiều khán giả châu Á

Với diễn xuất giàu cảm xúc của bộ ba ngôi sao Kim Hee Ae, Cha In Pyo và Lee Seung Yeon, câu chuyện buồn trong phim truyền hình 'Tình yêu hoàn hảo' lấy đi nước mắt của nhiều khán giả châu Á.

Tình yêu hoàn hảo (Perfect Love) kể về câu chuyện tình yêu của vợ chồng Young Ae (Kim Hee Ae) - Si Woo (Cha In Pyo). Nhiều năm trước, họ nên duyên khi Young Ae là bạn thân chị gái Si Woo và được thuê đến nhà làm gia sư cho anh. Tuy nhiên, mối tình của họ bị gia đình nhà trai ngăn cấm, bởi Young Ae hơn tuổi Si Woo và gia cảnh của cô không môn đăng hộ đối với họ. Hai người vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, bỏ mặc thái độ ghẻ lạnh của gia đình Si Woo.

Kim Hee Ae - Cha In Pyo cùng hai diễn viên nhí diễn xuất tình cảm, mang đến nhiều khoảnh khắc ấm lòng và những phút giây tốn nước mắt. Ảnh: Naver

Ai xem cũng khóc

Phát sóng đầu tháng 10 đến cuối tháng 12 năm 2003, Tình yêu hoàn hảo thống lĩnh rating truyền hình Hàn Quốc, đạt tỷ suất người xem 30% trên đài SBS. Trang Bosa đánh giá sức hút của phim đến từ lời thoại độc đáo của biên kịch Kim Soo Hyun và diễn xuất đầy nhiệt huyết của dàn diễn viên.

Tác phẩm mang motip phim tình cảm bi lụy đặc trưng của xứ kim chi thời đó. Kịch bản gây xúc động bởi cuộc đời khổ mệnh của nữ chính Young Ae: gia cảnh nghèo khó, không được nhà chồng chấp thuận và sau này mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo Daily Medi, đây được mệnh danh là bộ phim "cảnh báo nước mắt, khiến các bà nội trợ khóc sưng mắt mỗi ngày, đồng thời gây ra hội chứng khiến cả khán giả nam cũng rơi lệ trước màn ảnh nhỏ". Trả lời Joy News 24, diễn viên - MC Shin Ae Ra (vợ Cha In Pyo) cho hay cô đã khóc rất nhiều khi xem Tình yêu hoàn hảo. Nhân vật Young Ae làm cô nhớ đến người mẹ mắc bệnh ung thư của mình. Ngoài ra, cô khen Kim Hee Ae diễn xuất tuyệt vời và kịch bản phim xuất sắc.

Đi đến tận cùng của nỗi đau, Tình yêu hoàn hảo khép lại đầy bi kịch. Sau đám tang của người vợ, người chồng cũng đột tử vì một cơn đau đầu dữ dội. Cái kết này một thời làm khán giả không hài lòng, thương cho phận côi cút của hai đứa con hai nhân vật chính để lại. Biên kịch Kim Soo Hyun từng giải thích kết phim giữ đúng tinh thần của tựa đề Tình yêu hoàn hảo, ngụ ý cặp vợ chồng không thể chia lìa bởi sinh tử.

Ăn theo sức hút của phim, hai căn bệnh xơ phổi vô căn và xuất huyết do vỡ phồng động mạch hai nhân vật chính mắc phải được nhiều khán giả Hàn Quốc quan tâm. Thời đó, báo chí nước này có nhiều bài đăng về hai căn bệnh. Lần đầu đóng một vai chết trong phim, nữ diễn viên Kim Hee Ae đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau khi phim đóng máy.

Si Woo tắm cho Young Ae khi cô đổ bệnh là một trong những cảnh phim xúc động nhất. Ảnh: Naver

Những câu từ chạm đến trái tim

Tờ Chosun ghi nhận Tình yêu hoàn hảo có nhiều câu thoại xúc động. Sau 10 năm kết hôn mới mua được nhà, Si Woo tặng vợ tấm thẻ phòng gym và tâm sự: "Ước mơ từ lâu của anh là được đưa em đến câu lạc bộ thể hình - nơi chị gái và chị dâu anh hay đến. Với anh, ước mong ấy còn lớn hơn sự thống nhất giữa hai miền Triều Tiên. Em hãy đến đó một cách kiêu hãnh và tự hào".

"Tôi sẽ tổ chức đám cưới, với người tôi lựa chọn", Young Ae khảng khái đáp trả chị chồng, cũng là người bạn thân đã trở mặt khi cô yêu và cưới Si Woo. Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, người mẹ tội nghiệp kể với các con: "Ngày xưa, khi bố mẹ còn hẹn hò, bố đã nói mẹ giống như một quả táo mùa đông - mát, sảng khoái, thơm và chua ngọt".

Khoảnh khắc ôm vợ trong phòng ngủ, Si Woo thủ thỉ: "Ôm nhau nào. Những gì anh muốn làm là được ngửi thấy em. Thơm thật đấy". Lúc ấy, anh chưa biết vợ đã bị chẩn đoán mắc bệnh nặng. Còn khi Young Ae tỏ ý ghen tuông với cô bạn thân của chồng, anh nói: "Với anh, em là người phụ nữ duy nhất. Em tốt hơn bất kỳ ai khác".

Nam nữ chính loay hoay nhập vai vợ chồng

Ngoài đời cùng sinh năm 1967, Cha In Pyo và Kim Hee Ae làm khán giả tin nữ chính hơn tuổi chồng nhưng không gây cảm giác khoảng cách tuổi tác lớn. Rũ bỏ sắc vóc sang trọng và gợi cảm thường thấy, "nữ hoàng dòng phim ngoại tình" nhập vai Young Ae với vẻ ngoài có phần khô cứng, già hơn tuổi và càng cuối phim càng tiều tụy. Ngoài sự nhập vai tốt của cô, bàn tay hóa trang của các chuyên gia là điểm đáng ghi nhận. Trong khi đó, Cha In Pyo giữ vẻ điển trai, đạo mạo tuổi U40.

Trong showbiz Hàn, Shin Ae Ra - vợ Cha In Pyo - nổi tiếng hay ghen. Do đó, theo Chosun, tài tử rất hạn chế trò chuyện với các bạn diễn trên phim trường. Tuy nhiên, khi đóng Tình yêu hoàn hảo, nỗi sợ vợ ghen của In Pyo giảm đi ít nhiều, chủ yếu vì Hee Ae là bạn thân của vợ anh. Nam diễn viên kể: "Hồi tôi đóng Pháo hoa với Lee Young Ae, bà xã hỏi tôi về các cảnh quay mỗi ngày. Nhưng khi tôi đóng với Hee Ae, chuyện này không xảy ra".

Ngày phim họp báo, Kim Hee Ae cũng tiết lộ Shin Ae Ra đã gọi cho cô, sau khi vai diễn của cô được xác nhận. Cô kể: "Ae Ra nói với tôi: 'Vì chị là chị gái của em, em sẽ tha thứ dù chị đóng cảnh hôn với anh ấy'. Tôi đã không thể nhịn cười".

Kim Hee Ae và Cha In Pyo vào vai vợ chồng đầy xúc cảm. Ảnh: Naver

Dù vậy, hai diễn viên gặp không ít ngại ngùng phía sau màn ảnh. Ngày đầu tiên vào phim, họ đã đóng cảnh hôn. "Tôi rất xấu hổ", Cha In Pyo thú nhận về cảnh này. Do hiệu quả không như ý, cảnh phim về sau được quay lại.

Lần khác, bà xã đến phim trường thăm Cha In Pyo, đúng lúc anh và Kim Hee Ae có cảnh tình cảm. Nam diễn viên không thể nhập tâm trước sự quan sát của vợ. Kim Hee Ae phải nhờ Shin Ae Ra rời đó, họ mới hoàn thành được cảnh phim.

Trả lời tờ Sina, Cha In Pyo từng bày tỏ sự cảm kích bạn diễn Kim Hee Ae. Anh cho rằng các cảnh họ tranh cãi, quyến luyến không rời, xung đột với người nhà đều là kết quả sự phối hợp ăn ý của cả hai. Cô nâng đỡ cảm xúc cho anh. "Không có Kim Hee Ae, không thể có bộ phim và nhân vật của tôi", tài tử nói.

Tủ đồ thời thượng của Lee Seung Yeon

Từng nổi tiếng với vai Hiếu Kiêng trong phim kinh điển Mối tình đầu, Lee Seung Yeon vào vai Ji Na, cô bạn thân yêu thầm Si Woo. Vì nhân vật là nhà thiết kế thời trang, nữ diễn viên được chăm chút cho tạo hình với phong cách sành điệu.

Ở một cảnh phim, Seung Yeon khoác áo da 1,98 triệu Won bên ngoài áo len dệt kim 278.000 Won, phối thêm quần in họa tiết động vật và boots. Trang Lady-khan đánh giá set đồ mang đến vẻ ngoài gợi cảm nhưng năng động.

Cô lên đồ đi làm đầy phong cách với áo len 396.000 Won khoác ngoài áo thun, bên dưới mặc chân váy đuôi cá 198.000 Won. Bộ đồ thêm sang chảnh với túi Loewe một triệu Won, boots cao đến mắt cá chân 255.000 Won.

Bộ đồ mặc nhà đầy phong cách được hoàn thiện với bộ áo liền quần chất liệu nhung và khăn lụa mềm, giá 118.000 Won. Khi diện áo hở vai với chân váy nàng tiên cá, Lee Seung Yeon đeo vòng cổ và bông tai được thiết kế riêng. Vòng cổ khoảng 100.000 Won, hoa tai khoảng 100.000 Won, vòng tay khoảng 400.000 Won.

Lee Seung Yeon (phải) vào vai người bạn thân yêu thầm nam chính. Ảnh: Naver

Stylist Kim Min Jung cho hay phong cách của Lee Seung Yeon trong phim phải tạo nên vẻ đối lập với nhân vật của Kim HeeAe. Trong khi Kim Hee Ae thích mặc những set đồ lãng mạn, Lee Seung Yeon tạo phong cách với hình ảnh gợi cảm.

Áo len dài mỏng làm từ chất liệu dệt kim là một trong những món đồ Seung Yeon yêu thích trong phim. Áo vest của cô tránh kiểu vai vuông. Trang phục của cô đến từ nhiều thương hiệu lớn như DKNY, Gucci, Chloe. Phụ kiện thường của Loewe và D&G.

Phim Hoa - Hàn vang bóng một thời là chuyên mục chỉ có trên Ngôi Sao, hé lộ chuyện hậu trường các phim truyền hình và điện ảnh kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, Hàn Quốc.

Phong Kiều tổng hợp