Triệt phá đường dây lừa đảo 'trúng thưởng' chiếm đoạt 25 tỷ đồng của 3.000 nạn nhân

Bằng chiêu thức mua hàng trúng thưởng, nhóm đối tượng vạch ra kịch bản, dẫn dụ các nạn nhân và thực hiện hành vi lừa đảo hơn 3.000 người, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 06/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với: Võ Vi Ny (SN 1992), Trần Văn Thể (SN 1995), Võ Thị Hàn Ni (SN 1999, cùng trú tại huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000, trú Quận 12), Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995, trú quận Bình Tân), TPHCM; Võ Vi Nô (SN 1988, trú tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989, trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny đã tự thành lập các công ty (Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật), không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Ny lấy tên Trần Anh Tuấn và tự xưng là Giám đốc rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và lập ra các bộ phận để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm các bộ phận: tìm kiếm và mua thông tin bị hại; gọi điện tiếp cận và cài bẫy bị hại; kế toán và kho…

Các đối tượng trong vụ án

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny và Nguyễn Thị Tuyết Trinh xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng. Trong đó, nhân viên do Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng (do các đối tượng thu thập và mua thông tin từ trước) giới thiệu đang làm việc tại “Công ty Hồng Phúc”, “Công ty Bảo Phong” hoặc “Công ty Việt Nhật” và cho biết công ty đang liên kết với một số Bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển (số tiền này có giá trị gần bằng với giá trị của sản phẩm được tặng).

Công an thu giữ tang vật

Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”. Qua hệ thống, biết khách hàng nhận được hàng thì nhân viên sẽ điện thoại thông báo cho khách hàng biết đã trúng thưởng một sản phẩm nào đó có giá trị đến 100 triệu đồng.

Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định với lý do như chi phí xác nhận thông tin người nhận thưởng, chi phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển, phí thủ tục xác nhận hợp đồng hình ảnh, phí tất toán hồ sơ xuất quà tặng, phí để vận chuyển ….

Mỗi lần đóng tiền, thì số tiền sẽ tăng dần và khách hàng sẽ được tặng thêm một phần quà (phần quà này được ghi trên hóa đơn bán hàng gửi kèm theo quà tặng để khách hàng ký nhận, mục đích hợp thức hóa số tiền khách hàng phải trả). Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Võ Vi Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường.... ) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, xác minh, Võ Vi Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ Tổ công tác Công an thành phố Gia Nghĩa để gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” cho Tổ công tác số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu Tổ công tác không đồng ý với phương án bồi thường, bỏ qua vụ việc thì đối tượng sẽ bỏ trốn, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Ngay sau đó, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa để xử lý Võ Vi Ny và Võ Vi Nô về hành vi đưa hối lộ.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa đã huy động gần 30 CBCS chia làm nhiều mũi công tác phối hợp với Công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 đối tượng và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TPHCM, tỉnh Đắk Lắk... . Qua đó đã thu giữ 157 điện thoại di động, 38 máy tính xác tay, 01 máy tính bảng, 01 máy tính để bàn, 03 CPU, 03 máy in, 01 máy đếm tiền, 02 con dấu, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo và nhiều đồ vật, tài sản, tài liệu khác có liên quan.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa, nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp, có tổ chức và phân công vai trò, trách nhiệm rất rõ ràng giữa các đối tượng hoạt động theo các kịch bản đã xây dựng sẵn để cài bẫy khách hàng. Quy mô hoạt động của đường dây lừa đảo này rất rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi nhằm đánh vào lòng tin cũng như sự nhẹ dạ cả tin của người dân, chủ yếu là người lớn tuổi và bệnh nhân.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa để phối hợp điều tra, làm rõ.

Ngọc Huy