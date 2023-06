Ý Kiến Chuyên Gia: Trẻ Thiếu Máu Có Biểu Hiện Gì?

Nhân dịp tết thiếu nhi 1/6, KiddiHub - Nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực mầm non chính thức ra mắt dịch vụ trông trẻ tại nhà dành cho các bé 0-6 tuổi. Với việc phát triển thêm những tính năng mới, KiddiHub mở rộng hệ sinh thái giáo dục nhằm cung cấp thêm nhiều kiến thức mầm non cho cộng đồng, tạo thêm việc làm, gia tăng thu nhập cho các giáo viên mầm non thu nhập ổn định từ 15-20 triệu một tháng.

14:38 07/06/2023 Đời sống