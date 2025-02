4 khung giờ Đại Cát cúng Rằm tháng Giêng năm 2025 Ất Tỵ đón lộc đầy nhà, phát đạt cả năm

Gia chủ có thể chọn những khung giờ thuận lợi trong ngày Rằm tháng Giêng để thực hiện lễ cúng, từ đó giúp hóa giải những điều không may, mang lại may mắn và bình an cho gia đình.

Khung giờ đẹp để cúng Rằm tháng Giêng Ất Tỵ 2025 Ngày Rằm tháng Giêng năm 2025 (15 tháng 1 Âm lịch, năm Ất Tỵ) sẽ rơi vào thứ Tư, ngày 12 tháng 2 Dương lịch. Theo lịch can chi, đây là ngày Nhâm Tý, một ngày Hoàng đạo mang đến điềm lành, là thời điểm lý tưởng để thực hiện các nghi lễ cúng bái, cầu nguyện cho gia đình. Trong ngày Rằm tháng Giêng này, có 4 khung giờ đẹp, thích hợp để gia chủ thực hiện lễ cúng, giúp gia đình được bình an và tài lộc dồi dào: 5h-7h (Giờ Quý Mão): Đây là giờ Ngọc Đường, rất tốt để bắt đầu những công việc mới mẻ hoặc thực hiện các nghi lễ cầu cúng. Cúng vào giờ này sẽ được quý nhân phù trợ, giúp công việc thuận lợi và đạt được thành công vượt ngoài mong đợi.

11h-13h (Giờ Bính Ngọ): Khung giờ này thuộc Tư Mệnh, là thời điểm đại cát, đại lợi cho các hoạt động thờ cúng. Đây cũng là lúc Phật giáng thế, cầu nguyện tại thời điểm này sẽ được nghiệm chứng, đem lại cuộc sống bình an, thịnh vượng và hạnh phúc viên mãn cho gia chủ.

15h-17h (Giờ Mậu Thân): Giờ Thanh Long mang lại điềm may mắn, rất thích hợp để làm lễ cúng, nhất là đối với những ai đang mong muốn khởi sự mới, kết hôn hoặc thành lập gia đình. Cúng vào giờ này sẽ giúp mọi sự thuận lợi, gia đình hạnh phúc.

17h-19h (Giờ Kỷ Dậu): Giờ Minh Đường là thời điểm đặc biệt tốt để thực hiện các lễ cúng quan trọng. Thực hiện cúng vào giờ này sẽ nhận được sự phù hộ, bảo vệ từ các bậc thần linh, giúp gia đình luôn an lành. Ngoài ngày chính Rằm, gia chủ có thể tiến hành lễ cúng trước một ngày, tức vào ngày 14 Âm lịch (11/2/2025 Dương lịch). Những khung giờ đẹp trong ngày này gồm: 7h-9h (Giờ Nhâm Thìn), 11h-13h (Giờ Giáp Ngọ), 13h-15h (Giờ Ất Mùi), 19h-21h (Giờ Mậu Tuất) Những lưu ý quan trọng khi cúng Rằm tháng Giêng Cúng Rằm tháng Giêng có thể được tổ chức tại nhà hoặc tại chùa, tùy theo điều kiện và sở thích của gia chủ. Nếu có thời gian và điều kiện thuận lợi, gia đình có thể thực hiện lễ cúng ở cả hai nơi để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Mâm cúng không cần phải quá cầu kỳ hay đắt đỏ, điều quan trọng là thể hiện sự thành tâm và lòng kính trọng đối với thần Phật, tổ tiên. Tùy vào phong tục của từng vùng miền và điều kiện gia đình, gia chủ có thể chuẩn bị mâm cúng với các lễ vật khác nhau. Mặc dù không cần quá xa xỉ, nhưng sự chỉnh chu trong việc chuẩn bị và thực hiện lễ cúng sẽ mang lại sự trang nghiêm và thiêng liêng cho buổi lễ. Khi cúng tại chùa và trên bàn thờ Phật, lễ vật thường được sử dụng là lễ chay, thể hiện sự thanh tịnh và trang trọng. Đối với lễ cúng gia tiên tại nhà, gia chủ có thể chọn lễ chay hoặc lễ mặn tùy thuộc vào phong tục và quan điểm riêng của gia đình. Điều quan trọng không thể thiếu là gia chủ cần ăn mặc trang nghiêm, sạch sẽ và giữ cho tâm hồn thanh tịnh khi thực hiện lễ cúng. Việc này giúp thể hiện sự kính trọng và lòng thành của gia đình đối với tổ tiên, thần Phật trong dịp lễ trọng đại này. Thông tin mang tính chất tham khảo.