5 thực phẩm màu tím giúp da đẹp, dáng thon

Các loại quả có màu tím như việt quất, dâu tằm, nho... chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, bổ sung thường xuyên có tác dụng kìm hãm tốc độ lão hóa cơ thể, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn.

1. Việt quất

Quả việt quất giàu anthocyanin tự nhiên và vitamin C, có tác dụng chống viêm, làm giảm sự phân hủy collagen, đồng thời chứa các hợp chất polyphenolic có thể chống lại tác hại từ ánh nắng. 15 loại anthocyanin trong loại quả này góp phần cải thiện làn da xỉn màu, ngăn ngừa sạm da, cải thiện độ đàn hồi da. Việt quất cũng thường có trong thực đơn ăn uống lành mạnh, cải thiện cân nặng nhờ giàu chất xơ, ít đường, có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn.

Bữa sáng có việt quất được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

2. Gạo tím

So với gạo trắng đã xay xát, gạo tím giàu chất xơ cùng các loại khoáng chất hơn. Anthocyanin, sắt, canxi, kẽm và phức hợp vitamin B có trong loại gạo này không chỉ giúp chống lão hóa, duy trì mô da mà còn có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt và có tác dụng tốt cho sức khỏe tim mạch. Nhờ giàu chất xơ nên chỉ cần tiêu thụ một lượng nhỏ cơm gạo tím đã có thể no bụng, no lâu, lý tưởng cho mục tiêu giữ dáng, giảm cân.

3. Cà tím

Ngoài lượng chất xơ dồi dào, cà tím còn chứa protein, vitamin, sắt, magie, kali, axit folic. Phần vỏ màu tím chứa một lượng lớn hợp chất polyphenolic và anthocyanin có tác dụng chống oxy hóa mạnh, nhờ đó bảo vệ độ đàn hồi da, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả.

4. Nho

Nho vỏ tím chứa anthocyanin có tác dụng chống viêm, loại bỏ các gốc tự do, có thể cải thiện da sáng khỏe hơn. Resveratrol và flavonoid có trong nho cũng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, tăng cường đàn hồi da. Nho càng có vỏ màu tím sẫm càng được cho là chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những hợp chất có lợi này tập trung chủ yếu ở lớp vỏ vì vậy khi ăn nho nên giữ lại phần vỏ thay vì vứt bỏ. Tuy nhiên, cũng cần chú trọng khâu ngâm rửa để đảm bảo an toàn khi ăn nho cả vỏ.

Vỏ nho càng tím sẫm càng được cho là chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

5. Dâu tằm

Dâu tằm được xếp vào nhóm quả mọng, đứng đầu bảng về hàm lượng cyanidin, nhiều gấp 34 lần so với quả việt quất, nhờ đó có công dụng chống oxy hóa, kháng viêm, làm chậm tốc độ hình thành nếp nhăn, chảy xệ da. Bên cạnh đó, hàm lượng resveratrol, vitamin C, vitamin K... trong loại quả bình dân này cũng rất tốt cho làn da, vóc dáng. Chúng cũng có thể giữ cho đường ruột khỏe mạnh, chống viêm, nhờ đó làm chậm tốc độ lão hóa cơ thể.

Duk Sun (Theo ETToday)