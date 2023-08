Bác sĩ cho biết: Dùng serum vitamin C là cách làm sáng da tuyệt vời

Bạn có thể tham khảo 6 lọ serum vitamin C bình dân để làm sáng da.

Bác sĩ Patricia Wexler tại New York cho biết rằng vitamin C là "chất chống oxy hóa đầy hiệu lực, giúp vô hiệu các gốc tự do". Ngoài ra, "vitamin C còn hỗ trợ quá trình tái tạo tự nhiên của làn da, giúp cơ thể tự chữa lành những tế bào bị tổn thương".

Một trong những ưu điểm tuyệt vời nữa của vitamin C là khả năng ức chế sự sản sinh melanin - hắc tố gây ra những khuyết điểm như đốm nâu, da xỉn màu. Với việc đều đặn bôi vitamin C ngoài da, các đốm nâu sẽ được ngăn chặn ngay từ khi nhen nhóm hình thành.

"Đây là chất làm sáng da tuyệt vời. Nó hiệu quả trong việc làm mờ đốm nâu mà không làm thay đổi sắc tố da tự nhiên", bác sĩ Howard Sobel tại New York chia sẻ về vitamin C.

Điều thú vị là bạn không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền để sắm được lọ serum vitamin C chất lượng. Dưới đây là 6 lọ serum vitamin C bình dân mà chị em nên tham khảo để cải thiện làn da:

TruSkin Vitamin C Facial Serum

Lọ serum của TruSkin chứa rất nhiều những thành phần tốt cho làn da, như vitamin C, hyaluronic acid, lô hội, dầu jojoba hay vitamin E. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ bảo vệ mà còn nuôi dưỡng làn da hiệu quả. Sản phẩm được coi là lựa chọn lý tưởng cho làn da khô, vì có nhiều chất dưỡng ẩm, giúp khôi phục vẻ căng bóng và trẻ trung.

Nơi mua: Seun

Giá: 550k

Mad Hippie Vitamin C Serum

Lọ serum này được thiết kế để cân bằng và làm mịn làn da dễ lên mụn hoặc da dầu. Bên cạnh vitamin C, sản phẩm còn có một số thành phần như chiết xuất lá xô thơm, bưởi chùm, ferulic acid, hyaluronic acid, và hoa cúc để tăng cường hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng làn da. Hãy thoa một vài giọt lên làn da sạch, trước khi bôi kem dưỡng ẩm và kem chống nắng vào buổi sáng. Như vậy, làn da sẽ được bảo vệ tối ưu hơn nữa khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường.

Nơi mua: Lixi Box

Giá: 710k

L'Oreal Paris Revitalift Derm Intensives Vitamin C Face Serum

Thành phần nổi bật của lọ serum nhà L'Oreal chính là 10% vitamin C tinh khiết (hay L-ascorbic acid). Chất hoạt tính này sẽ tạo nên sự thay đổi đáng kể cho làn da. Cụ thể, lọ serum giúp làn da trở nên đều màu, tươi sáng hơn, các nếp nhăn cũng mờ dần. Lọ serum thẩm thấu nhanh, để lại làn da mịn lì. Ngoài ra, công thức của lọ serum không chứa hương liệu nhân tạo, thích hợp với những ai không thích mùi hương. Bao bì của sản phẩm được thiết kế dạng tuýp kim loại, giúp bảo quản thành phần bất ổn định như vitamin C tốt hơn.

Nơi mua: Nam Anh Cosmetics

Giá: 688k

CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum

Công thức của lọ serum nhà CeraVe nổi bật với 10% L-ascorbic acid, hyaluronic acid, vitamin B5, và ceramide. Với những thành phần tốt như vậy, lọ serum không chỉ làm sáng da, chống lão hóa mà còn khôi phục hàng rào tự nhiên thêm khỏe mạnh. Lọ serum này có giá thành "êm ví", và là lựa chọn phù hợp với làn da khô, da nhạy cảm hoặc bất cứ ai muốn thêm vitamin C vào quy trình, nhưng sợ bị kích ứng. Điểm cộng của sản phẩm còn ở công thức không chứa mùi hương nhân tạo.

Nơi mua: Shopee

Giá: 494k

The Ordinary Ascorbyl Glucoside Solution 12%

Lọ serum này ghi điểm ở thành phần ascorbyl glucoside solution với tỷ lệ 12%. Dạng vitamin C này dịu nhẹ, ít gây kích ứng nhưng vẫn mang đến hiệu quả làm sáng da, xóa mờ khuyết điểm và chống lão hóa. Giống như các loại serum vitamin C khác, sản phẩm của nhà The Ordinary cũng lý tưởng để dùng vào buổi sáng, giúp hạn chế tổn thương gây ra bởi các yếu tố gây hại từ môi trường, đồng thời duy trì độ rạng rỡ, căng bóng cho làn da.

Nơi mua: Little London

Giá: 499k

La Roche-Posay Pure Vitamin C Face Serum

Lọ serum vitamin C của nhà La Roche-Posay rất đa nhiệm, sản phẩm không chỉ giúp da tươi sáng, rạng rỡ mà còn chăm sóc tốt làn da có xu hướng lên mụn. Các thành phần nổi trội trong lọ serum bao gồm: 10% L-ascorbic acid, salicylic acid, glycerin và hyaluronic acid. Với công thức này, lọ serum vitamin C giúp cải thiện làn da một cách toàn diện. Sản phẩm thẩm thấu nhanh chóng, không chứa dầu, không gây bít tắc lỗ chân lông.

Nơi mua: Chiaki

Giá: 699k

Nguồn: Allure, Byrdie

Ảnh: Sưu tầm